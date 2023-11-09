Краще за оригінал: мережу розриває грузинська версія пісні Disco Farisco

У мережі завірусилася пісня Disco Farisco, яку виконують грузинські музиканти. Що за це трек та як він міг би звучати українською – дивіться далі.

Пісню Disco Farisco (також називають Kartuli Disco) заспівали грузинські ведучі та виконавці з гурту Nikos Bend. Уривки треку розлетілися тіктоком.

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Про що пісня Disco Farisco

Драйвовий трек Disco Farisco – це гумористичний кавер на пісню ITALODISCO італійського гурту The Kolors. Грузини трохи змінили ритміку та мелодію, а також написали свій текст.

У ньому вони перелічують світових артистів, які приїжджають виступати в Грузії. Але жоден з них не зрівняється з грузинським диско, схоже як піца не може зрівнятися з хачапурі.

Український переклад Disco Farisco: відео

Повна версія Disco Farisco: дивіться відео онлайн

Трек настільки розлетівся у тіктоці, що його стали називати навіть кращим за оригінал. Артистів навіть відправляють на Євробачення:

"Слухаю і не можу зупинитись... Виконавці неймовірні, пісня супер";

"Ви прекрасні! Це шедевр, з яким треба на євробачення! Перше місце ваше";

"Мені подобається більше, ніж оригінал";

"Яка крута пісня, таке особливе виконання! Підтримую ідею за Євробачення".

Пісня Disco Farisco захопила й український сегмент тіктока. ЗСУ запалюють під трек, виконавці знімають "кавер на кавер", а користувачі діляться атмосферними відео.

ЗСУ запалюють під Disco Farisco: відео