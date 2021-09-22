Дико і безчесно, – Ігор Кондратюк вимагає заборонити концерти російських зірок

Шоумен Ігор Кондратюк створив петицію до президента Володимира Зеленського. Він просить повністю заборонити гастролі російських артистів в Україні – сольні концерти, виступи на фестивалях і корпоративах.

59-річного Ігоря Кондратюка відверто обурює ой факт, що на восьмому році війни співаки, актори, ведучі з Росії досі їздять заробляти в Україну. Він розцінює це як колаборацію з країною-агресором і "бізнес на крові".

До теми Ігор Кондратюк різко відреагував на виступ Ротару в Росії перед концертом у Києві

Для мене дико і безчесно, що на восьмому році війни в Україні не заборонено гастролі російських артистів. Людей, які вдають, що вони "внє палітікі", виступаючи при цьому в Росії перед вбивцями українців,

– написав шоумен у фейсбуці.

Він свято переконаний, що "переважна більшість російських артистів підтримує агресію Кремля" – мовчки або відкрито, незаконно відвідуючи окупований Крим. На його думку, ті, хто мовчать, – теж "несуть відповідальність за агресивні дії Росії".

Петиція Ігоря Кондратюка отримала назву "Повна заборона концертної діяльності артистів з країни-агресора – Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами". На сайті офіційного інтернет-представництва Володимира Зеленського вона з'явилась у вівторок, 21 вересня.

Я впевнений, що громадяни країни-агресора, які працюють у сфері розваг насправді не несуть ніякої культури,

– йдеться в петиції Кондратюка.

Він запропонував зробити виключення для тих зірок, які "публічно виступили проти російської агресії". Зокрема для письменника Віктора Шендеровича, акторки Лії Ахеджакової, музиканта Андрія Макаревича.

Що Ігор Кондратюк казав про виступи російських артистів в Україні

Чотири роки тому шоумен пропонував ввести штрафи для українських артистів, які виступають у Росії – від 150 до 600 тисяч гривень, які б йшли на армію.

Тоді як у травні 2019 року Кондратюк закликав позбавляти громадянства українських артистів-гастролерів.

Знаменитість відкрито критикував Нікіту Добриніна за участь в російському "Холостяку". Він назвав блогера "безчесним", і заявив, що був кращої думки про нього.

Напередодні концерту Ані Лорак в Одесі Кондратюк обурювався її приїздом в Україну. Для гастролерки він створив "плейлист" з піснями "Гроші – мій Бог" і "Без мізків".

на момент написання новини петицію Ігоря Кондратюка підписали 2 400 осіб. Адміністрація президента розгляне її лише в тому випадку, якщо звернення набере 25 тисяч голосів. На це в українців є 91 день.

Варто знати Купіть собі трішки мізків, – Кондратюк пояснив, чому музика не може бути поза політикою

Повний текст публікації Ігоря Кондратюка:

Шановні! Сьогодні я створив петицію до президента України за заборону концертів (гастролей, окремих виступів на фестивалях та корпоративах) російських артистів – громадян країни-агресора. Країни, яка в березні 2014-го окупувала Крим, а пізніше розв'язала гібридну військову агресію. Ця війна забрала життя 14 тисяч громадян України, а мільйонам принесла поневіряння, змусивши жити в російській окупації, або вимушено стати переселенцем.

Тому для мене дико і безчесно, що на восьмому році війни в Україні не заборонено гастролі російських артистів (як і будь-яку кооперацію з агресором, до слова). Людей, які вдають, що вони "внє палітікі", виступаючи при цьому в Росії перед вбивцями українців, а, приїжджаючи сюди – перед їхніми жертвами. Переважна більшість російських артистів або відкрито підтримують агресію Кремля й імперську істерику під назвою "Крим наш", або відвідують окупований Крим, порушуючи українські закони, або тихо мовчать, тобто по суті – теж підтримуючи війну з Україною.

Дозволяти їм виступати в Україні до повернення Криму та контролю за східними кордонами – це нонсенс і колаборація з агресором. Як любив казати нинішній Президент України Володимир Зеленський – "бізнес на крові". Я вимагаю припинити цей бізнес. У світі майже 200 країн. Нехай до нас їздять з концертами мирні люди, а не глашатаї вбивчого "русского міра"!