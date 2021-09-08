Дихаю тобою, – Анастасія Приходько зворушливо привітала чоловіка з 2 річницею вінчання

Українська співачка Анастасія Приходько рідко ділиться особистим. Та у середу, 8 вересня, вона показала рідкісні фото зі свого вінчання. Зірка чуттєво привітала коханого з річницею шлюбу.

Співачка Анастасія Приходько вийшла заміж за чоловіка Олександра ще у 2013 році. Через 6 років подружжя прийняло важливе рішення – взяти шлюб у церкві.

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Анастасія Приходько привітала чоловіка з річницею

8 вересня 2021 року виконавиця з чоловіком святкують другу річницю вінчання. З цієї нагоди знаменитість оприлюднила зворушливий допис й показала рідкісні фото.

Анастасія Приходько розповіла, що з чоловіком йшла до рішення обвінчатися 27 років. За її словами, життя допомогло парі зустрітися ще у школі, де зірка зізнавалась у коханні до хлопця в особистому щоденнику. Вона зауважила, що навіть шкодує про романи з іншими хлопцями.

"Я прийшла вчитися в Глієра, а ти в цей рік пішов в інший університет, але приходив до друзів в гості в училище саме в ті моменти, коли я прогулювала навчання. І у мене була можливість дивитися на тебе, розмовляти з тобою і продовжувати мріяти про тебе. Я подружилася з твоїм другом, щоб знати про тебе хоч щось!", – поділилась співачка.

Неважливо, скільки потрібно було б чекати тебе – я б чекала! Щастя цього гідне! Я – твоя перша любов, а ти моя! Я люблю тебе більше всіх на світі! Я дихаю тобою! І якщо треба, я не роздумуючи, віддам своє життя за тебе!

– підкреслила Анастасія Приходько.



Вінчання Анастасії Приходько / Фото з інстаграму зірки



Вінчання Анастасії Приходько / Фото з інстаграму зірки



Вінчання Анастасії Приходько / Фото з інстаграму зірки



Вінчання Анастасії Приходько / Фото з інстаграму зірки



Вінчання Анастасії Приходько / Фото з інстаграму зірки



Вінчання Анастасії Приходько / Фото з інстаграму зірки

Зазначимо, що й раніше зірка зізнавалась, що її теперішній чоловік був її першим коханням. Вона задумувалась про почуття до нього ще тоді, коли була в першому класі.

Текст публікації Анастасії Приходько

Любов моя, сьогодні друга річниця нашого вінчання. Кожну хвилину свого життя я усвідомлюю, наскільки правильним був цей крок! Адже ми так довго до цього йшли... 27 років!

Ми перетиналися по життю часто, почалося все зі школи! Твого єдиного погляду було достатньо, щоб я, ночами, вся в сльозах, зізнавалась тобі в коханні… в щоденнику. Потім я прийшла вчитися в Глієра, а ти в цей рік пішов в інший університет, але приходив до друзів в гості в училище саме в ті моменти, коли я прогулювала навчання. І у мене була можливість дивитися на тебе, розмовляти з тобою і продовжувати мріяти про тебе. Я подружилася з твоїм другом, щоб знати про тебе хоч щось! Так, я зустрічалася з іншими хлопцями, про що шкодувати буду завжди... Я хотіла бути тільки з тобою! Я зберігала в серці той момент, коли на моє 18-річчя я привернула твою увагу! Моє щастя здавалося таким реальним, але воно зникло дуже швидко, і я поїхала в Москву. Я не чула про тебе зовсім нічого, поки дивна випадковість не звели нас разом через багато років і більше вже ми не розлучалися.

Два роки тому було таїнство нашого вінчання, де ми пообіцяли бути разом до Місяця!!! І неважливо, скільки потрібно було б чекати тебе – я б чекала! Щастя цього гідне! Я – твоя перша любов, а ти моя! Я люблю тебе більше всіх на світі! Я дихаю тобою! І якщо треба, я не роздумуючи, віддам своє життя за тебе!