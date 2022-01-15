Відома українська акторка Анна Сагайдачна поділилась відвертою розповіддю про перше кохання. Через нього зірка ледь не скоїла самогубство.

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Анна Сагайдачна та її роман зі старшим чоловіком

Вперше дівчина закохалась, коли їй було 18 років. Бойфрендом Анни став актор, який був її партнером у виставі. У ньому пара грала закоханих, а їхні почуття перейшли у реальне життя.

Звичайно, коли приходить кінець таким стосункам, накриває так, що дихати не можеш. Ми були разом три роки. Але він був старший на 17 років, а мені 18 років. У нього було минуле, колишня дружина та діти. А я, юна, ревнувала,

– зізналась Сагайдачна.

Акторка поділилась, що через ревнощі дуже страждала. Вона випитувала у коханого мало не всі деталі його особистого та інтимного життя.



Анна Сагайдачна / Фото з інстаграму Анни Сагайдачної

Чому Анна Сагайдачна думала про самогубство

Окрім проблем з ревнощами, коханий актриси страждав від алкоголізму. Бувши студенткою, Анна часто ночами шукала, у якому ресторані "загуляв" її бойфренд. Саме в той період вона стала задумуватися про самогубство.

Це був міст Патона. Це якраз був період моїх нічних скитань, у пошуках тієї людини, де ж вона пиячить і з ким. І коли він не відповідав, я не хотіла повертатися у квартиру через страх самотності. Я йшла вночі на міст Патона і думала не про хороше. Я розуміла, що цим стосункам настане кінець, але я його відтягувала,

– зізналась Сагайдачна.

Впоратися з поганими думками та болем через складні стосунки допомогла віра в Бога та мама.

"Я це розказую і маю одну мету: хочу, щоб це почули дівчата у свої 18 − 20, щоб подивилися на мене і якщо зараз знаходяться у подібних переживаннях і знаходяться на розпутті, щоб вони обрали життя. І якщо хоча б одна дівчинка побачить цю програму й обере життя, тоді усе не дарма. Тоді я перенаправила цю енергію у свої ролі. Я почала слабкість використовувати як силу. Я робила подібні сцени!" – поділилась зірка.

Зауважимо, Анна Сагайдачна таки знайшла своє справжнє кохання, у якому почувається щасливою. У 2018 році вона вийшла заміж за продюсера Євгена Третяка. Подружжя виховує сина Тимура.



Анна Сагайдачна з чоловіком / Фото з інстаграму Анни Сагайдачної