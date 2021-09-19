Дихати було неможливо, – Гайтана розповіла, як затуляла серветками щілини в літаку

Учасниця Євробачення-2012 Гайтана поскаржилась на українські авіалінії. Вона розповіла шокуючі деталі останнього перельоту з Києва до Херсона. У літаку не було чим дихати, а зі щілин у стелі страшенно дуло.

У суботу, 18 вересня, Гайтану запросили на святкування Дня міста Херсон. З Києва на південь України вона добиралась літаком. Проте це був один з найгірших перельотів співачки.

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Як зірка розповіла в особистому інстаграм-профілі, не встиг літак здійнятися в небо, як у салоні стало тхнути вихлопними газами. Пасажири нібито ледь не задихнулись.

Дихати було неможливо, маски не допомагали. Мені довелось дихати в рукав джемпера, щоб хоча б якось не втратити свідомість. Під час польоту дуло зі щілин зверху,

– розповіла Гайтана.

Як співачка, так і попередні пасажири намагались щось вигадати – "щілини заповнили простими серветками". Відтак Гайтана зробила висновок, що авіакомпанія знає про проблему, однак не збирається її виправляти.

Після перельоту в учасниці Євробачення-2012 були нудота, безсоння, головний біль і страшна інтоксикація. Попри жахливе самопочуття вона все ж вийшла на сцену в Херсоні й вразила публіку запальним виступом.

Гайтана про переліт з Києва до Херсона / Фото з інстаграму співачки

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Нагадаємо, Гайтана не єдина представниця шоу-бізу, яка скаржиться на українські авіалінії. У серпні про свій моторошний переліт з Києва до Львова розповідала дружина Сергія Бабкіна Сніжана. За її словами, у літаку, схожому на "суперстаровинний автобус", вона пережила панічну атаку.