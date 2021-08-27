Щодо заручин чимало фанатів здивувались, адже вони були переконані, що пара давно одружена. Зірка серіалу "Ходячі мерці" та його кохана мають роман близько 4-х років, а у 2008-му жінка народила від актора доньку. Тепер представники зірок повідомили, що пара вирішила одружитись та вже заручилась.

До слова 77-річний рокер з Pink Floyd вп'яте зібрався під вінець



Донька Нормана Рідуса і Діани Крюгер / Фото з інстаграму актора

Обіцяють, що весілля акторів лише відбудеться в найближчому майбутньому. Зараз сама 45-річна Діана та 52-річний Норман нічого не публікують в мережі, що б могло означати про їхні заручини.



Діана Крюгер і Норман Рідус заручились / Фото з інстаграму акторки

Що відомо про роман Крюгер і Рідус

Актори познайомилися на зйомках фільму "Небо" у 2015 році, але тоді між ними не спалахнули романтичні почуття. Їхні стосунки зав'язалися лише через два роки. Що цікаво, для Діани та Нормана таке весілля не буде першим: