Про приїзд 75-річного Латтермана повідомив український комік Антон Тимошенко. Їхня зустріч пройшла за кавою у "Підпільному стендапі", що поблизу станції метро "Золоті ворота".

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Не знаю, що буде далі, але я запам’ятав цей день на все життя. Я досі не вірю, що бачив його. Дякую, Девіде, за цей момент і за вашу роботу тут, в Україні. Для нас це дуже важливо. Деталей я вам не скажу, але, як бачите, ходити на вечірці "Підпільного Стендапу" варто,

– написав в інстаграмі Тимошенко.

Також враженнями поділився інший український комік, який теж перестрів американського шоумена у тому ж приміщенні. "Уявіть собі: ви приходите в стендап клуб, а там на одній сцені виступає Девід Леттермен і Сергій Ліпко", – написав Вадим Кириленко. До слова, Ліпко – комік-військовий, який на кілька днів приїхав з фронту до Києва та зустрівся з американцем.

Можливо, Латтерман приїхав в Україну, що попрацювати над спеціальним епізодом свого шоу "Мого наступного гостя не треба представляти" на Netflix. Про це він обмовився у себе в сторіз в інстаграмі. Можливо, там весь світ побачить, як українська стендап-спільнота живе та працює в час війни.

Варто додати, що в Україну днями також приїхав французький режисер Філіп Азуле, який хоче зібрати матеріали для свого майбутнього фільму про воєнні злочини Росії на Київщині. Він вже побував в Ірпені, де можна побачити злочини росіян після деокупації регіону.