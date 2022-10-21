О приезде 75-летнего Латтермана сообщил украинский комик Антон Тимошенко. Их встреча прошла за кофе в "Подпольном стендапе" возле станции метро "Золотые ворота".

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Не знаю, что будет дальше, но я запомнил этот день на всю жизнь. Я до сих пор не верю, что видел его. Спасибо, Дэвид, за этот момент и за вашу работу здесь, в Украине. Для нас это очень важно. Деталей я вам не скажу, но, как видите, ходить на вечеринке "Подпольного Стендапа" стоит,

– написал в инстаграмме Тимошенко.

Также впечатлениями поделился другой украинский комик, тоже встретивший американского шоумена в том же помещении. "Представьте себе: вы приходите в стендап клуб, а там на одной сцене выступает Дэвид Леттермен и Сергей Липко", – написал Вадим Кириленко. Кстати, Липко – комик-военный, который на несколько дней приехал с фронта в Киев и встретился с американцем.

Уявіть собі: ви приходите в стендап клуб, а там на одній сцені виступає Девід Леттермен і Сергій Ліпко.



Ви скажете: «Це неможливо». А я скажу: «Це вечір четверга у Києві на 239 день війни» pic.twitter.com/GDn9Ui2sJB — Вадим Кириленко (@vvadick) October 20, 2022

Возможно, Латтерман приехал в Украину, что поработать над специальным эпизодом своего шоу "Моего следующего гостя не нужно представлять" на Netflix. Об этом он оговорился у себя в сторос в инстаграмме. Возможно, там весь мир увидит, как украинское стендап-сообщество живет и работает во время войны.

Стоит добавить, что в Украину также приехал французский режиссер Филипп Азуле, который хочет собрать материалы для своего будущего фильма о военных преступлениях России на Киевщине. Он уже побывал в Ирпене, где можно увидеть преступления россиян после деоккупации региона.