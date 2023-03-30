Правда чи жарт: автор реміксу на "Червону калину" розповів, чи зіграв пісню Девід Гетта

У мережі стало вірусним відео з концерту знаменитого діджея Девіда Гетти, на якому він начебто зіграв "Червону калину". Та насправді ролик виявився жартом справжнього автора реміксу.

Днями в мережі завірусилось відео зі знаменитим діджеєм Девідом Геттою, який начебто виконував ремікс на "Червону калину" на своєму концерті. Але виявилось, що цей ролик – фейк. Про це розповів справжній автор реміксу.

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Чи заграв Девід Гетта "Червону калину"

Музикант і діджей The Emillio (Еміль Махмудов) зізнався, що зробив ремікс на "Червону калину" з товаришем ще рік тому, у період боротьби за Київську область. Зараз же він вирішив освіжити пам'ять про композицію та створив відео з Девідом Геттою, підклавши звук з треку. Ролик зібрав у тіктоці понад 1,5 мільйона переглядів.

David Guetta грає ремікс на "Червону Калину". Напевно вже всі бачили відео з цим заголовком, але хочу зізнатись, це був жарт, викладений на моїй сторінці в тікток, який надалі став вірусним у соцмережах. Ремікс дійсно існує, ми його зробили разом з Rafttone рік назад, коли Київ та Київська область були в епіцентрі бойових дій,

– повідомив The Emillio.

"Він був створений з мріями про те, що після перемоги, він буде лунати на всіх фестивалях та майданчиках України!" – додав музикант.

The Emillio про ролик з Девідом Геттою: відео

Як "Червона калина" звучить в Україні та світі