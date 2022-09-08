Люди біля замку Балморал висловлюють підтримку Єлизаветі II: до королеви приєдналася її сім’я

Сьогодні в обід, 8 вересня, представники королівської сім’ї заявили про те, що стан здоров’я королеви Єлизавети II значно погіршився. Зараз вона під постійним наглядом лікарів, а під замком Балморал збираються люди.

Полісмени охороняють ворота під'їзної доріжки, яка веде до замку в Абердінширі, а до королеви приєднуються члени її родини. Нещодавно Букінгемський палац заявив, що королева перебуває у замку під наглядом лікарів.

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Десяток людей збираються біля замку Балморал: фото

Зараз у Шотландії поряд з королевою вже є її діти. Зокрема принц Чарльз, принцеса та принц Вільям знаходяться біля ліжка королеви, а принц Гаррі та Меган Маркл їдуть у замок Балморал. Якщо Її Величність помре, похорон відбудеться за сценарієм "Лондонський міст".



Біля замку Балморал зібралося багато людей / Фото з соцмереж

Поліція встановила бар'єри, щоб люди могли стояти позаду, демонструючи свою підтримку королеві. До воріт замку їх не підпускають.



Біля замку Балморал зібралося багато людей / Фото з соцмереж

Цікаво, що Балморал довгий час був одним з улюблених місць королеви, і кажуть, що там вона почувала себе найщасливішою. Щоліта вона приїжджала до маєтку в Абердінширі, а члени її сім'ї проводили з нею час разом.

Публіка демонструє свою підтримку королеві / Фото Pinterest

Нагадаємо, саме у замку Балморал вона зустрічалася з Ліз Трасс. У своєму твітері Трасс написала: "Вся країна буде глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу цього обіду. Мої думки й думки людей у всьому нашому Сполученому Королівстві зараз з Її Величністю та її родиною".