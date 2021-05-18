Яскравий малиновий піджак не можна було не помітити на фігурі Анни Скороход у приміщенні Верховної Ради України 18 травня. Її look доповнювали костюмовані штани та білизняна майка. Зачіску Скороход зібрала догори, заплівши "колоски", а обличчя підкреслила яскравим макіяжем з акцентом на губах.

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Але принт на жакеті, на якому золотий дракон обпалює Раду, викликав чималі обговорення у мережі.

Жінку вже встигли охрестити Матір'ю драконів Дейнеріс Таргарієн із "Гри престолів", оскільки саме вона віддавала накази своїм дітям-драконам спопеляти усе навколо.



Реакція мережі на образ Анни Скороход / Скриншот з фейсбуку "Буквы"

Пояснення Анни Скороход

Депутатка партії "За майбутнє" у виданні "Обозреватель" вже пояснила дивну символіку на своєму жакеті та зазначила, що такий принт у багатьох культурах світу символізує потужну силу, мудрість і знання.

На її думку, це те, що вкрай необхідно парламенту і багатьом депутатам, які не пройшли випробування мідними трубами.

А ще дракон – це завжди символ боротьби добра зі злом. Я завжди стояла на стороні українців, і так само до останнього буду відстоювати їхні інтереси під куполом Верховної Ради,

– зазначила Анна Скороход.