Яркий малиновый пиджак нельзя было не заметить на фигуре Анны Скороход в помещении Верховной Рады Украины 18 мая. Ее look дополняли костюмированные брюки и бельевая майка. Прическу Скороход собрала кверху, заплев "колоски", а лицо подчеркнула ярким макияжем с акцентом на губах.
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Но принт на жакете, на котором золотой дракон обжигает Раду, вызвал немалые обсуждения в сети.
Женщину уже успели окрестить Матерью драконов Дейнерис Таргариен из "Игры престолов", поскольку именно она отдавала приказы своим детям-драконам испепелять все вокруг.
Реакция сети на образ Анны Скороход / Скриншот из фейсбука "Буквы"
Объяснение Анны Скороход
Депутат партии "За майбутнє" в издании "Обозреватель" уже объяснила странную символику на своем жакете и отметила, что такой принт во многих культурах мира символизирует мощную силу, мудрость и знания.
По ее мнению, это то, что крайне необходимо парламенту и многим депутатам, которые не прошли испытания медными трубами.
А еще дракон – это всегда символ борьбы добра со злом. Я всегда стояла на стороне украинцев, и так же до последнего буду отстаивать их интересы под куполом Верховной Рады,
- отметила Анна Скороход.
Что известно об Анне Скороход?
Внефракционный народный депутат Украины 9 созыва, была избрана в Верховную Раду по списку "Слуги народа". Но впоследствии ее из фракции исключили. Раньше она работала юристом и была общественным деятелем.