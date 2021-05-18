Яркий малиновый пиджак нельзя было не заметить на фигуре Анны Скороход в помещении Верховной Рады Украины 18 мая. Ее look дополняли костюмированные брюки и бельевая майка. Прическу Скороход собрала кверху, заплев "колоски", а лицо подчеркнула ярким макияжем с акцентом на губах.

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Но принт на жакете, на котором золотой дракон обжигает Раду, вызвал немалые обсуждения в сети.

Женщину уже успели окрестить Матерью драконов Дейнерис Таргариен из "Игры престолов", поскольку именно она отдавала приказы своим детям-драконам испепелять все вокруг.



Реакция сети на образ Анны Скороход / Скриншот из фейсбука "Буквы"

Объяснение Анны Скороход

Депутат партии "За майбутнє" в издании "Обозреватель" уже объяснила странную символику на своем жакете и отметила, что такой принт во многих культурах мира символизирует мощную силу, мудрость и знания.

По ее мнению, это то, что крайне необходимо парламенту и многим депутатам, которые не прошли испытания медными трубами.

А еще дракон – это всегда символ борьбы добра со злом. Я всегда стояла на стороне украинцев, и так же до последнего буду отстаивать их интересы под куполом Верховной Рады,

- отметила Анна Скороход.