33-річний актор ретельно приховує своє особисте життя. Проте нещодавно стало відомо, що Деніел Редкліфф став татом – його сфотографували папараці під час прогулянки з дитиною.

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Хто народився у зірки "Гаррі Поттера"

Редкліфф нарешті зізнався, що став татом хлопчика. Він також підтведив, що дитину йому народила акторка Ерін Дарк, з якою Деніел давно у стосунках.

Актор поділився подробицями батьківства. Крім того, Редкліфф похвалив свою обраницю за її успіхи у материнстві.



Деніел Редкліфф з коханою та сином / Фото з соцмереж

Зокрема, зірка "Гаррі Поттер" заявив, що щасливий проводити час із маленьким сином, хоча й не приховує, що часом це буває важко.

Це чудово. Часом це божевілля і напруженість, але він прекрасний, а Ерін приголомшлива – це справжня честь провести цей час з ними. Я збирався взяти відпустку і зараз ми чудово проводимо час разом,

– розповів актор.

Редкліфф планує приділяти сім'ї якнайбільше своїх сил і часу, тож зніматиметься менше, проте повністю закидати кар'єру він не має наміру. "Не думаю, що йти з кіно – це гарне рішення", – наголосив зірка.

Нагадаємо, Ерін Дарк та Деніел Редкліфф познайомилися 11 років тому на зйомках фільму "Убий своїх коханих". Цікаво, що за сюжетом їм довелося знятися у інтимній сцені, після чого актор жартома зізнався, що через це їхні стосунки вийшли на "новий рівень".

Досі невідомо, чи вони одружені, пара всіляко оберігає своє особисте життя від папараці та шанувальників, а також рідко разом виходять на публіку.