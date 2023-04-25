Деніел Редкліфф вперше став татом: фото зірки "Гаррі Поттера" з прогулянки з малюком

Актор Деніел Редкліфф, який став популярним завдяки зйомках у "Гаррі Поттері", вперше став батьком. Його сфотографували папараці під час прогулянки з новонародженою дитиною.

Лише нещодавно актор підтвердив, що він і його партнерка Ерін Дарк чекають на дитину. А тепер їх помітили з коляскою в Нью-Йорку.

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33-річний актор Деніел поводився доволі приховано – він надягнув маску та бейсболку, а також толстовку з капюшоном та сірі джинси.



Деніел Редкліфф вперше став татом / SplashNews

Молода мама, 38-річна Ерін, також обрала невимушений образ – на ній були джинси, чорна та зелене пальто.

Хто саме народився у зіркової пари – хлопчик чи дівчинка – поки невідомо. Досі актори не поділилися цієї новиною з пресою.



Деніел Редкліфф та його кохана стали батьками / SplashNews

Нагадаємо, що пара познайомилася у 2012 році на зйомках фільму "Убий своїх коханих". Представник акторав березі повідомив, що Деніел і Ерін дуже щасливі в очікуванні дитини.

Минулого року актор сказав журналу Newsweek, що хоче, щоб його діти, якщо вони будуть, спробували себе на знімальному майданчику.

Цікаво, у жовтні 2022 року стало відомо, що відомий актор Деніел Редкліфф продав свою квартиру на Мангеттені. Як свідчать місцеві реєстри, вартість угоди склала 5,3 мільйона доларів.