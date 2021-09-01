День знань 2021: зіркові батьки ведуть дітей до школи – яскраві фото

Літо промайнуло так швидко, що зіркові батьки не встигли отямитися, як повели дітей до школи. Для одних 1 вересня 2021 року – дебютний День знань, для інших – лише початок нового навчального року. Які знаменитості з'явились на шкільних лінійках з нащадками, дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

Літні канікули добігли кінця й діти знову повернулися за шкільні парти. Мультиартист Монатік, співачка Оля Цибульська, дизайнер Андре Тан, ексучасниця "НеАнгелів" Слава Камінська, гуморист Юрій Ткач з радістю повели нащадків у перший клас, а от акторка Ксенія Мішина не надто радіє черговому Дню знань.

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Монатік

Сини співака – Платон і Данило – разом пішли у перший клас. На диво, замість шкільної форми вони одягли костюми супергероїв, які дружина Монатіка показала в особистому інстаграм-профілі.

Вітаю всіх з початком нового навчального року! Всім терпіння, взаємоповаги та нових знань. Наші з Монатіком супергерої готові до пригод,

– поділилась Ірина Демічева.

Монатік з дружиною і синами в День знань 2021 / Фото з інстаграму Ірини

Маша Єфросиніна

Син телеведучої, якому днями виповнилося 7 років, також пішов у перший клас. На шкільну лінійку Олександра вели батько та зіркова мама, яка не змогла стримати сліз.

Наш з Тимуром другий перший клас! Відчуття гостріші й усвідомленіші! Сльози переходять в істеричний сміх і назад! Нерви на межі,

– розповіла Маша Єфросиніна в інстаграмі.

За словами зірки, вона була абсолютно неготова до 1 вересня сина. Лише вранці Єфросиніна усвідомила, що не відпарила піджак, не підшила штани й забула про змінне взуття. На цьому стрес не закінчився, адже Олександр не вліз у три пари нових туфель, які жодного разу не одягав.

Маша Єфросиніна з чоловіком і сином у День знань 2021 / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна з сином у День знань 2021 / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна з сином у День знань 2021 / Фото з інстаграму ведучої

Оля Цибульська

"Вітайте нас! Перший раз у перший клас! Синочку, хай світ відкривається для тебе і дивує своїми можливостями. Ти можеш все. Все, чуєш? Ми пишаємось дуже тобою. Тільки вчора принесли малюка на руках додому з пологового, а сьогодні чіпляла метелик на твою святкову сорочку", – розчулилась зіркова матуся першокласника. Зворушливі фото з Дня знань 2021 Оля Цибульська опублікувала в інстаграм-профілі.

Оля Цибульська з сином Нестором у День знань 2021 / Фото з інстаграму співачки

Оля Цибульська з сином Нестором у День знань 2021 / Фото з інстаграму співачки

Син Олі Цибульської Нестор у День знань 2021 / Фото з інстаграму співачки

Андре Тан

Попри розлучення модельєр повів доньку в школу з ексдружиною Аліною Харченко. Цьогоріч 6-річна Софія пішла в перший клас і, за словами Андре Тана, мріяла про старт навчального року.

"Сьогодні моя зовсім доросла дівчинка з рюкзаком на плечах вирушила в перший клас. Як так швидко пролетів час? Коли вона встигла так вирости? Зовсім самостійна", – написав дизайнер в інстаграм-профілі.

Донька Андре Тана у День знань 2021 / Фото з інстаграму модельєра

Андре Тан повів доньку на День знань 2021 / Фото з інстаграму дизайнера

Слава Камінська

Ексучасниця гурту "НеАнгели" разом з ексчоловіком Едгаром Камінським відправила сина у перший клас. На шкільну лінійку Леонарда прийшли навіть бабусі.

"Гордо в повному складі провели Лео в перший клас. Татусеві гени, звичайно, тримають мене в повному спокої за успішність нашого не по роках мудрого сина. Тому, загалом, мама щаслива", – розповіла Слава Камінська в інстаграм-профілі.

Слава Камінська з чоловіком і дітьми у День знань 2021 / Фото з інстаграму співачки

Слава Камінська з донькою в День знань 2021 / Фото з інстаграму співачки

Юрій Ткач

"Ми стартанули, побажайте нам гарних оцінок", – поділився гуморист в інстаграмі. До слова, у перший клас Лізу вели всією сім'єю – на свято першого дзвоника з'їхалися навіть бабусі та дідусі дівчинки.

Донька Юрій Ткача в День знань 2021 / Фото з інстаграму гумориста

Юлія Саніна

5-річний син фронтвумен гурту The Hardkiss поки не першокласник. Однак 1 вересня Даня розпочав навчання у підготовчому класі в міжнародній приватній школі. Відтак, зіркові батьки повели хлопчика на святкову лінійку.

"Всіх вітаємо з Днем знань! Нехай навчання буде в задоволення! Відкривати нові горизонти, як мореплавці, підкорювати космос, дружити! Я обожнювала школу і 1 вересня летіла в клас", – привітала Юлія Саніна в інстаграмі.

Юлія Саніна з сином і чоловіком у День знань 2021 / Фото з інстаграму співачки

Ксенія Мішина

На відміну від зіркових батьків першокласників, "Холостячка" не надто радіє черговому Дню знань. Як пожартувала подруга Ксенії Мішиної, 1 вересня – це початок жесті.

"У мого сина двоякі відчуття від 1 вересня. У мене, відповідно, теж. Але згадуючи свої шкільні роки, я відчуваю найприємніші почуття і мурашки. Хочу побажати нашим дітям любити школу і мати тільки прекрасні спогади про неї. Зі святом, наше майбутнє", – написала Мішина в особистому профілі в інстаграмі.

Син Ксенії Мішиної в День знань 2021 / Фото з інстаграму акторки

Потап

"З 1 вересня", – лаконічно привітав репер в інстаграмі. Попри те, що Андрій пішов уже в 7 клас, зірковий батько не пропускає його шкільну лінійку.

Потап з сином у День знань 2021 / Фото з інстаграму репера

Сергій Притула

"Сестру в садочок, сам у 8 клас! Вітаю усіх батьків з новим сезоном цього захоплюючого реаліті школа! Міцного здоров'я вам і вашим діткам! І натхнення їм до навчання", – зворушив Сергій Притула в інстаграмі.

Син і донька Сергія Притули в День знань 2021 / Фото з інстаграму шоумена

Ірина Федишин

"Сьогодні Олежик пішов перший раз у перший клас. Вітаю усіх з початком навчального року. Бажаю, щоб цей рік навчальний пройшов у школі, а не вдома", – написала Ірина Федишин в інстаграм-профілі.

Ірина Федишин з синами і чоловіком у День знань / Фото з інстаграму співачки

Ірина Федишин з синами і чоловіком у День знань / Фото з інстаграму співачки

Володимир Остапчук

"Моя другокласниця", – лаконічно поділився шоумен в інстаграмі.

Володимир Остапчук з донькою у День знань 2021 / Фото з інстаграму шоумена

Сергій Танчинець

"Усі до школи, а ми чим гірші?" – пожартував лідер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в інстаграмі.

Сергій Танчинець з дружиною і донькою у День знань / Фото з пресслужби

Камалія

"Перший раз в третій клас! Бажаю всім прекрасного, цікавого, а головне легшого, ніж минулий навчального року", – влучно побажала співачка в інстаграмі.

Камалія з доньками в День знань 2021 / Фото з інстаграму співачки