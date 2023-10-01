"Без вас не було б нас": зірки зворушливо вітають бійців ЗСУ з Днем захисників і захисниць
В Україні відзначають важливе свято – День захисників та захисниць. Українці дякують всім, хто причетних до оборони держави та наближає нашу перемогу. До привітань долучилися і знаменитості, вони присвятили військовим зворушливі слова.
Соцмережі сьогодні рясніють привітаннями та подяками до захисників. 24 Канал зібрав дописи зіркового бомонду з нагоди Дня захисників та захисниць України.
Не пропустіть Міста зупинились: як військове командування й українці привітали ЗСУ зі святом
Святослав Вакарчук
Музикант щиро привітав військових зі святом та показав фото одного з виступів на передовій.
Бракує слів, щоб висловити вам всю шану і подяку за вашу велику місію. Але на фронті, важлива не краса слів, а їх щирість. Тож скажу вам щиро: зі святом! Разом до перемоги,
– написав Вакарчук.
Віталій Козловський
Артист, який зараз теж служить в лавах ЗСУ, привітав з Днем захисників та захисниць.
Сьогодні день тих людей, завдяки кому ми утримуємо незалежність, завдяки кому ми можемо жити, творити, працювати і планувати життя,
– сказав Козловський.
За його словами, боротьба це важка праця і найкраще привітання для захисників – це відчуття того, що серед цивільних є підтримка і міцний тил.
Віталій попросив людей у День захисника задонатити скільки вони можуть. Співак також порадив українцям в цей день, якщо вони зустрінуть військового, обійняти його і подякувати.
Козловський привітав з Днем захисника / Фото з його інстаграм-сторіс
"Антитіла"
Популярний гурт пригадав полеглий військових, які віддали життя за свободу України.
Сьогодні ми згадуємо кожного і кожну, хто віддав найцінніше – своє життя за життя та майбутнє цілих поколінь,
– йдеться в дописі.
Артисти додали рядки зі своєї пісні:
"Вже сам до підвіконня дотягнувся,
І нарешті тато повернувся
У назвах вулиць,
А він чекав удома..."
Наталка Денисенко
Акторка привітала захисників та захисниць і висловила безмежну вдячність усім, хто наближає наше життя під мирним небом.
Зірка також поділилася фото свого чоловіка-військового Андрія Федінчика, який зараз захищає Україну на фронті.
Особливі вітання у мене сьогодні будуть моєму головному захисникові. Так не хочеться знову тебе відпускати далеко, але я розумію, що це не тільки для мене… Пишаюся тобою і люблю тебе!,
– написала Денисенко.
Наталка додала, що мріє, аби швидше настала перемога.
Ахтем Сеітаблаєв
Український режисер зворушливо звернувся до захисників. Він побажав побратимам та посестрам міцного здоров'я, мирного неба та перемоги.
А ще – повернення нашого Криму. Будьте живими та неушкодженими. Слава Україні!,
– сказав Сеітаблаєв.
Наталія Могилевська
Співачка запевнила, що мужність та відвага захисників надихають на великі справи.
Дякуємо та низький уклін вам за службу та вірність Україні! З Днем захисника і захисниці, наші герої,
– написала Могилевська.
Артем Пивоваров
Артист долучився до привітань. Він показав відео зі свого концерту, який відвідали військові.
"Цінуємо і пишаємось кожним захисником! Слава Героям", – написав Пивоваров.
Христина Соловій
Співачка написала важливі слова для захисників:
Ви – закликаєте грози
Ви – палите мости
Ви – відблиск юності невмираючий
Ви – українська лють
За словами Соловій, захисники і захисниці України вже 9 років стоять стіною між вільним світом і злом.
Я буду і далі продовжувати допомагати – вам, співати – для вас, невтомно проводити благодійні концерти, збирати кошти на зброю та захист, адже щиро вірю, що огнисте слово, зміцнене дією, здатне запалити серця перемоги,
– написала Христина.
Женя Галич
Лідер гурту O'Torvald оприлюднив відео з привітанням для військових.
Зі святом, брати і сестри! Честь служити разом із вами. Слава Героям! Вічна пам‘ять загиблим,
– йдеться в описі.
Тіна Кароль
Співачка також привітала захисників та захисниць зі святом.
Ви – герої сьогодення, ви – приклад, ризикуючи кожної хвилини заради батьківщини. Ви – натхнення. Уклін вам і бажаю незламної волі і непереможної надії. Дякуємо за захист,
– сказала Кароль.
Тіна Кароль привітала з Днем захисника / Фото з її інстаграм-сторіс
Сергій Бабкін
Музикант висловив вдячність кожному, хто захищає нашу незалежність і наші землі.
Я дуже хочу, щоб ви всі повернулися додому живими та здоровими. Нехай Господь оберігає вас. Ми обовʼязково переможемо,
– написав Бабкін.
Григорій Решетник
Зірковий ведучий написав, що сьогодні один з найвизначніших і найважливіших днів для нашої країни.
Хочеться вкотре низько вклонитися та подякувати вам, наші Герої! Ви наші вчителі: мужності, стійкості, відваги, відданості… Завдяки вам Україна вистояла та щохвилини наближається до перемоги!,
– висловився Решетник.
За його словами, захисники і захисниці заслуговують на визнання, повагу та вічну славу.
Roxolana
Співачка теж привітала захисників зі святом.
Дякую вам і вклоняюся перед вашою мужністю! Завдяки таким Героям, як ви, нас точно чекає перемога,
– написала Roxolana.
Наталка Карпа
Співачка подякувала всім військовим, які боронять Україну ціною власного здоров'я та життя.
Нехай Господь оберігає і благословляє все славне українське військо. Зі святом наші рідні захисники і захисниці… У нашій сім'ї є справжній воїн Джекі, який ні на секунду не задумувався щодо своєї позиції,
– написала Карпа.
Наталка Карпа привітала з Днем захисника / Скриншот з її фейсбуку
Христина Горняк
Блогерка долучилася до привітань.
Без вас, наші захисники і захисниці, не було б вже нас і нашої України! Особисто я буду все життя знати, памʼятати і дякувати вам за захист мене, моєї родини і моєї країни від лютого ворога!,
– написала Горняк.
Вона додала, що військові – найкращий народ України! Вони – титани.
Джамала, MamaRika, TVORCHI та інші зірки долучилися до привітань з Днем захисника і захисниці України.
Знаменитості вітають зі святом / Фото з їх інстаграм-сторіс