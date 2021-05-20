День вишиванки у Раді: якими образами похизувались жінки-депутатки

Щороку День вишиванки в Україні відзначають з особливим настроєм: усі працівники одягають на роботу найкращі вишиті сукні або сорочки та публікують фото у соцмережах. Від "тренду" не відстали депутатки у Верховній Раді України.

З Днем Вишиванки найперше привітав 20 травня Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена. Вони одягнули красиві вишиті строї від українського дизайнера Артема Климчука, щоправда, вбрання гаранта викликало чималі дискусії в мережі. Користувачі стверджують, що на ньому зразок російської сорочки – косоворотки, а не української вишиванки.

Варто побачити День вишиванки 2021: привітання та фото українських зірок у національному вбранні

А поки в мережі продовжуються суперечки, жінки у Раді вже встигли продемонструвати свої красиві вишиті образи. Серед них – Юлія Тимошенко, Анна Скороход, Кіра Рудик, Інна Совсун, Олена Кондратюк та інші.

День вишиванки 2021 у Раді

Юлія Тимошенко



У Юлії Тимошенко був чи не найсвятковіший вишитий look у Раді / Фото "Буквы"

Кіра Рудик



Голова партії "Голос" Кіра Рудик у синьому пальті-сукні / Фото з фейсбуку Кіри Рудик



Інна Совсун і Кіра Рудик у Верховній Раді України / Фото з фейсбуку Кіри Рудик

Анна Скороход



Анна Скороход з партії "Слуга народу" та Юлія Тимошенко / Фото з фейсбуку Анни Скороход



Депутатка "Слуги народу" у малиновій сорочці / Фото з фейсбуку Лесі Забуранної

Олена Шуляк



Представниця "Слуги народу" Олена Шуляк у символічному для партії кольору – зеленому / Фото з фейсбуку депутатки

Олена Кондратюк



Заступник Голови Верховної Ради України у яскравій жовтій сорочці / Фото з фейсбуку Олени Кондратюк