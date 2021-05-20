С Днем Вышиванки прежде всего поздравили 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена. Они надели красивые вышитые костюмы от украинского дизайнера Артема Климчука, правда, наряд гаранта вызвал немалые дискуссии в сети. Пользователи утверждают, что на нем образец русской рубахи – косоворотки, а не украинской вышиванки.

Стоит увидеть День вышиванки 2021: поздравления и фото украинских звезд в национальных нарядах

А пока в сети продолжаются споры, женщины в Раде уже успели продемонстрировать свои красивые вышитые образы. Среди них – Юлия Тимошенко, Анна Скороход, Кира Рудик, Инна Совсун, Елена Кондратюк и другие.

День вышиванки 2021 в Раде

Юлия Тимошенко



У Юлии Тимошенко был едва ли не самый праздничный вышитый look в Раде / Фото "Буквы"

Кира Рудик



Председатель партии "Голос" Кира Рудик в синем пальто-платье / Фото с фейсбука Киры Рудик



Инна Совсун и Кира Рудик в Верховной Раде Украины / Фото с фейсбука Киры Рудик

Анна Скороход



Анна Скороход из партии "Слуга народа" и Юлия Тимошенко / Фото с фейсбука Анны Скороход



Депутат "Слуги народа" в малиновой рубашке / Фото с фейсбуке Леси Забуранной

Елена Шуляк



Представительница "Слуги народа" Елена Шуляк в символическом для партии цвете – зеленом / Фото с фейсбука депутата

Елена Кондратюк



Заместитель Председателя Верховной Рады Украины в яркой желтой рубашке / Фото с фейсбука Елены Кондратюк