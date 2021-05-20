День вышиванки – колоритный и весомый праздник. В этот день миллионы украинцев щеголяют красивыми вышитыми нарядами, показывают коллекции своих вышиванок. Не являются исключением и звезды. Украинские народные любимцы на личных страницах в социальных сетях публикуют фото, где предстают перед камерами в национальной одежде. Яркие фотографии – смотрите дальше!

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День вышиванки: фото и поздравления украинских звезд

Светлана Тарабарова

Певица поздравила с особым весенним днем и поделилась серией снимков в вышитом платье, которые сделала во дворе собственного загородного дома.

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Елена Зеленская

Первая леди обнародовала фото, на котором запечатлена вместе с мужем. Президентская чета надела вышиванки, а также Зеленская показала вышивки своей прабабушки и рассказала о них: "В День вышиванки я почему-то всегда вспоминаю прабабушку Шуру. Возможно, потому, что она вышивала. У меня осталось несколько картин, которые она вышила крестиком (было у нее такое хобби). Они и сейчас висят в моем доме. Увы, у меня не осталось ни одной ее вышитой рубашки! Как бы я хотела иметь с ней еще и такую связь – через вышитый код, в котором она, возможно, передала бы мне свое послание.

Знаю, что если бы у меня была такая рубашка, она имела бы примерно такой орнамент, как сегодня у нас с Владимиром. На Днепропетровщине, где родились мы и где когда-то родилась моя баба Шура, традиционны черно-красные вышивки, а крой женской рубашки – особенный, с квадратным вырезом – каре. Это наша региональная "вышиванковая" изюминка".

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Лилия Ребрик

"С любовью...", – коротко телеведущая написала в публикации и добавила смайлики в виде желтого и синего сердечек.

Ирина Федишин

"Вышиванка для украинцев – это не просто одежда. Это нечто гораздо большее. Это душа нашего народа. Пусть вышиванка объединяет и вдохновляет нас на новые свершения и достижения. С праздником!", – поздравила исполнительница.

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Наталка Карпа

Артистка обнародовала яркие кадры в компании коллег, которые тоже позировали в вышиванках: "С праздником, друзья!"

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Оксана Муха

"С Днем вышиванки! Давайте любить свое!", – с нежностью поздравила певица.

Тарас Тополя

Лидер группы "Антитіла" сделал яркую фотографию в вышиванке на фоне Киева.

Ольга Сумская

Актриса не только поздравила с праздником, но и показала собственную коллекцию вышиванок с разнообразным сочетанием цветов и орнаментов.

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Наталья Могилевская

"С Днем вышиванки! Это наш генетический код, это символ красоты, здоровья и счастливой судьбы. Память и традиция, которую важно изучать, распространять. Потому что в каждом рисунке и обрядах есть огромная всемирная мудрость. С праздником!", – поздравила исполнительница.

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Злата Огневич

"Папа. Крым. Вечер. Раскрытая на столе книга о казачестве, где говорится и о родителях. Я помню, как он меня к себе позвал и читал отрывок из той книги. И я помню свои ощущения: радость, удивление, восхищение и горячее волнение. Быть украинцем – это состояние души. И я счастлива находиться в таком состоянии!", – подчеркнула новая Холостячка.

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Лидия Таран

"Есть много всякой одежды. Но я не знаю больше ни одной, в которой бы я одновременно испытывала большую гордость, силу и красоту! Давайте носить и быть сильно красивыми!", – подчеркнула ведущая.

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Катя Осадчая

"С Днем вышиванки! В моей коллекции уже немало различных вышиванок, старинных и современных, платьев с национальными мотивами и рубашек с заложенным в вышивку содержанием. Я рада, что дизайнеры снова и снова обращаются к традиционной вышивке и делают ее модной во всем мире. Вышиванка – еще одна наша гордость. Круто, что украинцы носят ее не только на праздники", – отметила ведущая в публикации.

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Юрий Горбунов

"С Днем вышиванки! Гордимся, верим, ценим свое! Слава Украине!", – поздравил ведущий.

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Дзидзьо

"Поздравляю всех с Днем вышиванки! В них наш генетический код нации! Каждая из них особенная и неповторимая!", – подчеркнул певец.