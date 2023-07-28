Обов'язково переможемо, – Олена Зеленська щемливо привітала українців з Днем державності

Сьогодні, 28 липня, в Україні святкують День державності. Відтак знаменитості зворушливо вітають країну з цим молодим, втім, дуже важливим святом, яке ще раз нагадує про багатовікову історію України. До привітань також долучилася Олена Зеленська.

Слід зазначити, що День державності відзначається того ж дня, коли православні християни вшановують пам'ять князя Володимира Великого та День хрещення Київської Русі.

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Олена Зеленська привітала Україну з Днем державності

Перша леді поширила відео, яке раніше опублікував Володимир Зеленський. Вона привітала українців зі святом та наголосила, що Україна обов'язково переможе.

Сьогодні День Української Державності – як нагадування, яка вона в нас багатовікова історія. І який тяжкий був шлях до неї. І як багато ми віддали за право бути собою. Зараз ми знову боремося за свою історію, сьогодення та майбутнє. І одночасно за право кожної країни все це мати. Бо держава – не просто місце на карті. Це місце в серці,

– написала Олена Зеленська.



Олена Зеленська привітала українців з Днем державності / Скриншот з інстаграм-сторіс