"Ми нащадки величних незламних людей": зірки зворушливо вітають українців з Днем державності

28 липня Україна відзначає День української державності. Це молоде, але надзвичайно важливе свято, яке покликане нагадати, що українській державності не 30, а більше тисячі років. Сьогодні стрічки соцмереж рясніють зворушливими привітаннями.

День державності відзначається того ж дня, коли православні християни вшановують пам'ять князя Володимира Великого та День хрещення Київської Русі. 24 Канал зібрав реакції зірок на це визначне свято.

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Чому святкують саме сьогодні? В Україні християнство передалося у спадок разом із культурою Русі і саме тому датою для свята державності обрали 28 липня.

Це державне свято було встановлено лише два роки тому, але цього року українці відзначають його востаннє в цей день. Адже у наступному році День української державності відзначатиметься 15 липня через реформу ПЦУ.

Зазначимо, що зараз Росія перекручує історію нашої держави та хоче знищити суверенітет країни. Тож, зірки привітали українців та нагадали про важливість цього свята.

Сергій Бабкін

Музикант зазначив, що це святе дуже важливе під час війни з Росією. Він зазначив, що сьогодні потрібно пригадати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію.

Ще наші пращури зробили цивілізаційний вибір – Русь підтримувала зв’язки з більшістю європейських держав того часу. А ми продовжуємо виборювати наше право жити у незалежній державі! Памʼятаймо свою справжню історію, шануймо її, хоч би які божевільні діди не розповідали про "Украину создал Ленин",

– висловився Бабкін.

Він показав миле фото з сином у вишиванках. Вони разом на світлині дивляться в небо.

Христина Соловій

Артистка зізналася, що їй День української державності "дуже по душі". На її думку, це можливість нагадати усім, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію.

Пригадати українців, котрі виборювали для нас, нащадків, право жити і творити самостійну державу. Подумати про всіх, хто загинув у цій боротьбі і боротися далі за майбутнє, в якому нам самим хотілося б жити,

– написала Соловій.

Христина побажала українцям відчувати приналежність до нації, де б вони не були – у Львові, Дніпрі, Одесі, Німеччині, Португалії чи Австралії. "Говорити українською всюди, де її розуміють. Прославляти Україну там, де про неї мало знають", – додала вона.

Джамала

Співачка зазначила, що українській державності не 30 років, можливо 100 чи навіть тисячу років. За її словами, з часів Київської Русі походять вагомі атрибути нашої держави – зокрема, тризуб та назва грошової одиниці.

Від української державності початку ХХ століття ми успадкували державні символи (герб, гімн, прапор), демократичні засади та соборність. Це спадщина, яку заповіли нам наші предки. Українська державність це ми, це про кожного з нас. І сьогодні ми як ніколи усвідомлюємо, наскільки важливе збереження історії, мови, традицій…,

– заявила Джамала.

Артистка додала, що чим більше українці будуть поважати традиції та цінності, тим більше будуть згуртовані та об’єднані у боротьбі проти ворога.

Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар розповів шанувальникам, що поцікавився, що це за свято.

Я розкопав, що в цього свята навіть є спеціальний символ — 4 тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність… Українська ідентичність зародилася в далекому-далекому минулому, і його не стерти.. як би декому не хотілося б, а історично, Росія завжди цього прагнула,

– заявив Ектор.

Він побажав українцям не забувати, хто ми насправді є.

Jerry Heil

Співачка також привітала українців з Днем Державності. До цього дня вона навіть написала нову пісню про Україну.

Мурахи під час написання та запису сягали шлунку! Від усвідомлення, що кожне слово — правда! Що ми дійсно нація нащадків величних незламних людей, що нам так пощастило успадкувати такої неймовірної вроди землю, що ми і зараз гідні пам’яті наших пращурів і що наші нащадки пишатимуться нами, – написала вона.

Анна Саліванчук

Акторка впевнена, що саме після повномасштабного вторгнення Росії кожен українець став більш українізованим та патріотичним. На її думку, тепер такі свята – гордість.

Ми перейшли на українську мову, більше стали любити вишиванки, а наші діти тепер співають тільки патріотичні та українські пісні. Ми стали всі допомагати один одному, і вони думали, що нас зламають, а зробили тільки сильніше. Тому що ми незламна нація,

– написала Саліванчук.

Настя Каменських

Співачка долучилася до привітань з Днем Української Державності. Вона заявила, що це свято символізує нашу незалежність, гідність та національну ідентичність.

Тож нехай єдність, гордість за нашу країну та незламна віра в майбутнє завжди супроводжують нас на шляху до процвітання та свободи. А нашим головним завданням залишається показати всьому світу, що ми маємо свою країну, свій народ, свою землю, свою мову та свою власну історію!,

– висловилася Каменських.

Олег Скрипка

Соліст гурту "Воплі Відоплясова" теж привітав всіх українців з одним із головних державних свят.

"Хай патріотичний дух тече у жилах, а незламний дух ніколи не згасає", – побажав він.