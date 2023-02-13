Гаряча лінія Валентина: Ярмак, Сеітаблаєв, Вітовська й інші записують аудіовалентинки за донати

Напередодні 14 лютого в Україні стартує благодійний проєкт "Гаряча лінія святого Валентина". З нагоди Дня закоханих українці можуть замовити аудіопривітання для тих, кого люблять, але у виконанні українських зірок.

Донати за зіркові аудіопривітання з Днем святого Валентина йтимуть у фонд "Повернись живим", який збирає на розвідувально-ударні комплекси для Сил територіальної оборони України у складі ЗСУ. Ініціатива отримала назву "Довгі РУКи ТрО".

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За внесок від 200 гривень адресат отримає одне з заготовлених повідомлень. Тоді як за донат від тисячі гривень знаменитості запишуть ексклюзивні голосові повідомлення, які надійдуть за номером телефону 14 лютого.

Хто з зірок озвучуватиме аудіовалентинки до Дня закоханих

Тімур Мірошниченко – ведучий, шоумен, коментатор;

Ахтем Сеітаблаєв – режисер та актор, заслужений артист АР Крим, а з 2022 року – військовослужбовець ЗСУ;

YARMAK – реп-виконавець й учасник підрозділу "Культурний десант";

гурт TVORCHI – представники України на Євробаченні 2023;

KOLA – співачка та авторка вірусного треку "Чи разом?";

Євген Кот – танцівник, режисер, шоумен;

Наталія Татаринцева – ведуча, чемпіонка світу з танців на пілоні, тренерка;

Влад Шевченко – блогер, гуморист, сценарист;

Ірма Вітовська-Ванца – заслужена артистка України, продюсерка, громадська діячка;

Іван Марунич – фронтмен гурту KARTA SVITU;

Саша Кольцова – лідерка гурту "Крихітка";

Вадим Кириленко – головний редактор Gogol Media, стендап-комік.

Важливо, що привітання будуть розподілені між зірками в довільному порядку. Усі деталі на сайті проєкту.