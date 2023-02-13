Донаты за звездные аудиопоздравления с Днем святого Валентина будут идти в фонд "Повернись живим", который собирает на разведывательно-ударные комплексы для Сил территориальной обороны Украины в составе ВСУ. Инициатива получила название "Длинные РУКи ТрО".

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За взнос от 200 гривен адресат получит одно из заготовленных сообщений. В то время как за донат от тысячи гривен знаменитости запишут эксклюзивные голосовые сообщения, которые поступят на телефон 14 февраля.

Кто из звезд будет озвучивать аудиовалентинки ко Дню влюбленных

Тимур Мирошниченко – ведущий, шоумен, комментатор;

Ахтем Сеитаблаев – режиссер и актер, заслуженный артист АР Крым, а с 2022 года – военнослужащий ВСУ;

YARMAK – рэп-исполнитель и участник подразделения "Культурный десант";

группа TVORCHI – представители Украины на Евровидении 2023;

KOLA – певица и автор вирусного трека "Чи разом?";

Евгений Кот – танцовщик, режиссер, шоумен;

Наталья Татаринцева – ведущая, чемпионка мира по танцам на пилоне, тренер;

Влад Шевченко – блогер, юморист, сценарист;

Ирма Витовская-Ванца – заслуженная артистка Украины, продюсер, общественный деятель;

Иван Марунич – фронтмен группы KARTA SVITU;

Саша Кольцова – лидер группы "Крихітка";

Вадим Кириленко – главный редактор Gogol Media, стендап-комик.

Важно, что поздравления будут распределены между звездами в произвольном порядке. Все детали на сайте проекта.