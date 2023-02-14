"Розлука триває з грудня": Матвієнко зізналася, чи проведе День закоханих з Арсеном Мірзояном

Українці 14 лютого святкують День закоханих. Хтось це свято проводить разом, а хтось змушений бути далеко. Тоня Матвієнко зізналася, та чи зможе провести День святого Валентина з коханим Арсеном Мірзояном.

Як пара святкувала День закоханих у попередні роки

Співачка розповіла 24 Каналу, що зазвичай 14 лютого вона з Арсеном, працювали, тому святкували вже пізніше. Наприклад, у 2021 році вона мала вихідний, але Арсен був у турі Україною.

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За її словами, минулого року він запропонував Тоні приїхати на концерт в Одесу на День закоханих.

"Він навіть купив квиток на потяг, винайняв готельний номер. Приїхала я на декілька годин раніше, тому був час відпочити та прогулятися берегом моря. Був час і з Арсеном пройтися узбережжям. А ввечері вже співала його хіти на концерті", – пригадує Тоня.

Зірка наголошує, що, можливо, в цьому немає нічого особливого, але щастя для них не в коштовних подарунках, а в проведеному разом часі та емоціях.

Чи святкуватиме пара День закоханих-2023 разом

Вже у 2023 році в Арсена знову запланований виступ на День закоханих.

Але, на щастя, в Ніни починаються шкільні канікули й ми приїдемо в Польщу, Арсен доєднається згодом на пару днів. Наша розлука триває з грудня. Знаючи, який Арсен романтик, не здивуюся, якщо на мене буде чекати якийсь сюрприз,

– зізналася Тоня Матвієнко

Вона додала, що зустріч та ці два дні, які вони проведуть родиною, буде дуже важливою. Ймовірно, пара таки святкує цей день разом у Кракові, адже Тоня запостила фото з донькою з площі та позначила на фото чоловіка.

Додамо, що Арсен Мірзоян опублікував слова кохання до Тоні Матвієнко. Він написав, що любить її, та зібрав кілька спільних з нею фото, на яких вони ще дуже молоді.