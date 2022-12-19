Зеленська привітала з Днем Святого Миколая й розповіла про листи дітей, які зворушують до сліз

В Україні сьогодні святкують День Святого Миколая. Привітанням поділилась Олена Зеленська. Вона показала листи до святого від дітей.

Перша леді України Олена Зеленська привітала українців з Днем Святого Миколая. Українці святкують його сьогодні, 19 грудня.

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Олена Зеленська про День святого Миколая

Перша леді опублікувала фото листа, який написала дитина для святого Миколая. Вона поділилась й іншими зверненнями та проханнями до святого. Так, 8-річна Евеліна попросила принести воїнам зброю одяг та їжу, хлопчик Антон розповів святому, що його тато загинув. А на фото зображений лист, на якому пише – "Шановний святий Миколаю, допоможи ЗСУ дістатися Рубіжного".



Лист до Миколая від дитини / Фото з інстаграму Олени Зеленської

"Це листи дітей до святого Миколая, які публікують у соцмережах волонтери та мами. Листи, у яких діти мали б просити солодощі, іграшки й гаджети – усе, чого зазвичай хочуть діти в усьому світі. Натомість вони просять, щоб тато чи брат повернувся додому, теплий одяг і повербанк, і всі без винятку діти просять у Миколая перемоги", – розповіла Олена Зеленська.

Дружина президента додала, що листи від дітей важко читати без сліз, адже діти не мають знати, що таке війна, й мріяти про перемогу в такому юному віці. Олена Зеленська також зізналась, чого хотіла б у День Святого Миколая.

У День Святого Миколая мені найбільше хочеться, щоб мир, про який просять діти, якомога швидше повернувся до наших осель, а з ним і безтурботні дитячі бажання, приємна святкова метушня дорослих і те звичайне життя, яке має бути для дітей нормою, а не дивом.

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