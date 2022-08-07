Сьогодні, у першу неділю серпня, День Повітряних сил ЗСУ є особливим. На адресу українських воїнів лунають численні привітання та подяка за оборону неба.

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Українські зірки привітали з Днем Повітряних сил

Повітряні сили Збройних сил України поділилися атмосферним відео, в якому привітаннями зі святом діляться українські знаменитості – співаки, актори, телеведучі та футболісти. Окрім цього, у ролику чимало кадрів щоденної праці Повітряних сил.

Дзідзьо

"З великим задоволенням хочу привітати з Днем Повітряних сил Збройні Сили України. Хлопці і дівчата, перш за все я хочу сказати величезне дякую за вашу працю. По-друге, побажати вам міцного козацького здоров'я, швидкої перемоги. Бо істина проста – вільна, незалежна, розквітаюча Україна. Нам в Україні панувати. Слава Повітряним силам ЗСУ".

Олександр Педан

Хочу привітати усіх з Днем Повітряних сил Збройних Сил України і просто від щирого серця подякувати хлопцям і дівчатам за наше мирне небо. Бажаю здоров'я,

– поділився ведучий.

Ольга Сумська і Віталій Борисюк

"Наші мужні, незламні воїни! Наші рідненькі хлопці. Молимося за вас і наближаємо день нашої перемоги. Бажаємо, щоб кількість злетів рівнялися з кількістю посадок і всі ваші снаряди влучно знищували ворожу мерзоту", – сказало подружжя.

Катя Осадча

"Наші герої! Я вітаю вас з Днем Повітряних сил ЗСУ! Саме завдяки вам зовсім скоро ми побачимо над Україною мирне небо. Зовсім скоро ми побачимо парад перемоги і будемо дивитися в небо над Хрещатиком і бачити ваші неймовірні прольоти. Будьте натхненними в цій боротьбі, ми молимося за вас щодня. Слава Україні, слава Повітряним силам".

Олександр Пономарьов

"Від щирого серця вітаю всіх з Днем Повітряних сил ЗСУ. "Полетів окупант Мігом 35-тим, Для Київського Привида він, здається, став двадцятим". Тримаємо стрій, зі святом", – привітав артист, процитувавши слова зі своєї пісні.

Наталія Могилевська

Хочу привітати Повітряні сили ЗСУ, подякувати вам. Сьогодні, коли перед Україною стоїть така надзвичайно складна задача – ви є запорукою цілісності та суверенітету держави. Я хочу подякувати всім, ми не залишимо ворога завдяки вам ані на небі, ані на землі. Ми переможемо,

– поділилась співачка.

Юрій Горбунов

"Зі святом вас, дорогі наші Повітряні сили ЗСУ! Наші янголи неба, наш повітряний купол безпеки. Без вас наша перемога неможлива. Бережіть себе, хлопці і дівчата. Ми всі сподіваємося на вас, ви – найкращі".

Павло Зібров

"Ми пишаємось вами, ви найкращі, ви – гордість країни. Здоров'я, щастя, мужності кожному воїну. Україна переможе".

Зірки привітали з Днем Повітряних сил ЗСУ: дивіться відео