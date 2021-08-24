День Незалежності 2021: як зірки привітали українців зі святом

24 серпня є незвичайним днем для громадян України, адже сьогодні наша держава святкує свій 30-й день народження! Найвідоміші і найвпливовіші люди України вже встигли долучитись до святкування Дня Незалежності й привітали своїх співвітчизників з цією знаковою подією. Хто з українських зірок висловив зворушливе привітання з Днем Незалежності України – дізнавайтесь далі.

У 30-річчя від Дня Незалежності України найуспішніші зірки шоу-бізнесу, співаки, танцівники та актори вже встигли поділитись щемливими й водночас щасливими словами-привітаннями в інстаграмі стосовно цієї радісної події. Редакція Showbiz 24 зібрала для вас добірку з побажаннями від тих знаменитих українців, які активно й плідно творять сучасну культуру.

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Лілія Ребрик

"З Днем Незалежності, Україно! Молода, красива, незламна", – лаконічно й з трепетом написала телеведуча, позуючи у рожевій вишитій сукні у центрі столиці.



Лілія Ребрик привітала українців з Днем Незалежності / Фото з інстаграму Лілії

Ольга Фреймут

"З Днем Незалежності, найкраща країно Планети! Радостей всім українцям і теплі вітання від моєї родини", – написала Ольга й опублікувала світлини в автентичному українському стилі, які були зроблені для книги видавництва зірки "Весілля". Також телеведуча щемливо привітала свою сестру з днем народження, який вона святкує у День Незалежності.



Ольга Фреймут привітала з Днем Незалежності / Фото з інстаграму зірки

Олена Зеленська

"Улюблена Україно, я рада вітати тебе з 30-ю річницею незалежності. Ти – сповнена натхнення, велика і різноманітна, а для мене особисто – завжди найкраща. Ти, моя рідна земле, даєш нам сили йти лише вперед і долати найважчі перепони. Зі святом усіх нас!" – привітала українців перша леді Олена Зеленська й поділилась атмосферним відео з мальовничими українськими пейзажами.

Потап

"Я вітаю тебе моя люба з 30-м, ти така молода і така красива! Ніхто не зрівняється з тобою! На твою долю випало так багато, але ти тримаєшся! Ти нас усіх своїх дітей колихаєш на своїх руках… хоча ми різні, дуже різні і часто сваримось, і з'ясовуємо, хто ж із нас більш "правильно" тебе любить, це все для того, щоби ти подивилась на нас і оцінила нашу любов. А є й такі, які боронять тебе кожен день, і такі, які твою честь захищають у спорті, музиці, мистецтві, щоби твій/наш прапор замайорів за кордоном і нас всіх об'єднала гордість! Щоб вся планета знала, що є така земля, що є такі очі, які сяють жовто-синіми кольорами! Я люблю тебе! З твоїм днем", – висловився музикант і продюсер Потап.

Святослав Вакарчук

"Дякую мамі за те, що дала рідну мову. Дякую татові, за те, що виборов Незалежність. Дякую брату, за те, що поруч зі мною. Дякую дітям, за те, що дають віру в майбутнє. Дякую долі, за те, що в мене є Україна! З Днем Незалежності! Слава Україні!" – поділився фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.



Святослав Вакарчук привітав з Днем Незалежності / Фото з інстаграму артиста

Юрій Горбунов

"З Днем Незалежності! З 30 річницею! Слава Україні!"– коротко, але сердечно написав новоспечений татусь і зірка українських телешоу Юрій Горбунов. Телеведучий поширив фото, де позує разом із дружиною Катериною Осадчею.



Привітання з Днем Незалежності від зірок / Фото з інстаграму Горбунова

Настя Каменських

"З Днем Народження, Україно. Ти особлива! Така неймовірно красива, щира, талановита, душевна, різноманітна, співоча та мелодійна. Люблю", – опублікувала співачка.



Привітання від зірок на День Незалежності / Фото з інстаграму Насті Каменських

DZIDZIO

"Люблю тебе всім серцем, всією своєю душею, моя рідна Україно! З Днем Незалежності!" – привітав співак й опублікував відео, де лунає гімн України у його виконанні.

Юлія Саніна та гурт The HardKiss

"З Днем Незалежності. Щасливі народитися у найкрасивішій і найкращій країні. Розвиваємося і працюємо, щоби ти, Україно, нами пишалася", – чуттєво написала виконавиця.



Юлія Саніна привітала з Днем Незалежності 2021 / Фото з інстаграму співачки

Гурт "Антитіла"

"Люба Україно! Ми, ровесники Твоєї Незалежності, вітаємо Тебе з тридцятим днем народження. Ти маєш все для того, щоб бути щасливою, вільною, незалежною. Прекрасну природу, розумний, світлий працьовитий народ! Ти – наше багатство, а ми – Твоє! Ти надихаєш жити, творити і боротися за Тебе! Знай, щоб не сталося – ми поруч! Наші діти і діти наших дітей будуть виховані у дусі свободи, за яку тисячоліттями боролися наші предки і продовжують боротися наші сучасники! Любимо Тебе, віримо в Тебе і співаємо про Тебе! З Днем Незалежності, жовто-блакитна мати. З Днем Незалежності, Україно!" – щиро написали учасники популярної групи "Антитіла". Музиканти вбрались у вишиті сорочки й на фоні гір привітали Україну зі святом Незалежності.

Валерія Гузема

"Дорога моя Незалежна країно! Я вітаю тебе з твоїм днем народження і все більше пишаюсь тобою. Ти — моя домівка, ти — це усі мої люди, моє найбільше натхнення, моя історія. Бажаю, аби про тебе піклувались найкращі, огортали турботою та вкладали в твій розвиток з чистими намірами. Квітни, сильнішай та залишайся собою. Ти — прекрасна, і ми так кохаємо тебе, Україно. З Днем Незалежності!" – тепло написала дизайнерка ювелірних прикрас Валерія Гузема.

Дмитро Монатик

"З Днем Незалежності, Україно!" – привітав український народ виконавець Дмитро Монатик, який отримав звання Народного Артиста України.

Джамала

"МОЯ ЗЕМЛЯ. Країна, де я шалено надихаюсь всім – природою, людьми. Де я пишу, співаю, народжую дітей. Люблю тебе, Україно", – написала у публікації переможниця Євробачення-2016. У вітальному дописі Джамала презентувала патріотичний кліп, де заспівала разом з іншою співачкою TAYANNA.

Олександр Пономарьов

"Вітаю з 30- річчям Незалежності України! Многая і Благая Літа тобі , Україно!" – поширив відео із вітанням Народний Артист України Олександр Пономарьов. У відеозверненні співак побажав усім співвітчизникам любити, шанувати й плекати українські цінності.

Тіна Кароль

"З Днем Народження, Україно!" – сказала у дописі співачка та запросила українців дивитись святковий концерт й разом відзначати День Незалежності нашої держави.



Тіна Кароль привітала з Днем Незалежності / Фото з інстаграму зірки