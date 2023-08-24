"Люблю Україну як до місяця і назад": зірки зворушливо вітають з Днем Незалежності

Знаменитості привітали українців з Днем Незалежності, який святкують 24 серпня. Цього року відзначають 32 річницю Незалежності. Зворушливі слова від зірок вразили шанувальників та розчулили їх до сліз.

Сьогодні соцмережі рясніють фото у вишиванках та привітаннями з Днем Незалежності. 24 Канал зібрав вітання від українських зірок. Хто і як привітав українців з цим днем – читайте нижче.

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Святослав Вакарчук

Співак написав зворушливий допис, у якому згадав про військових. Він привітав українців з Днем Незалежності та показав відео з бійцями ЗСУ.

За його словами, незалежність безцінна, але вона ніколи не дається задарма.

Згадаймо всіх, хто століттями торував шлях до нашої Незалежності. Пам’ятаймо тих, хто віддав за нашу Незалежність своє життя. Подякуємо тим, хто просто зараз оберігає нашу з вами Незалежність! І кожного дня будьмо разом на шляху до перемоги,

– звернувся Вакарчук.

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" написав чуттєвий вірш до свята. У рядках згадується перемога України у війні та військові, які виборюють незалежність.

Артист опублікував відео, у якому зачитав свій вірш. Тополя постав у ролику в зеленій вишиванці та привітав шанувальників зі святом: "З Днем Незалежності України!".

Артем Пивоваров

Артист показав миле відео з українськими військовими, які чергувалися з кадрами з його концертів.

Ми з тобою, моя люба, крокуємо в унісон… Розквітай, мій дім, розквітай, мій рід! З Днем Незалежності,

– написав Пивоваров.

Тіна Кароль

Артистка привітала шанувальників з Днем Незалежності. Кароль зізналася, що ніколи не перестане і не втомиться бути переконливою та талановитою заради боротьби за нашу свободу.

Джамала

Співачка зізналася, що це тепер її улюблене свято.

Мені здається, що в ньому стільки сили та розуміння того, за що ми боремося, і не тільки зараз. Україна — Батьківщина. А бути українкою зараз — це бути сильною і представляти Україну, в якій іде війна,

– написала Джамала.

Настя Каменських

Співачка також привітала шанувальників з Днем незалежності. Вона наголосила, що сьогодні важлива дата для нашої країни.

Ця дорога була нелегкою, але наша воля, мужність і патріотизм перетворили її на реальність… Навіть у найскладніший час ми ніколи не втрачали свою віру у вільну та незалежну країну, тож нехай наша Україна залишається такою сильною та незламною,

– написала Каменських.

Вона побажала, щоб всі наступні роки пройшли під мирним небом та розумінням, що жоден ворог не зламає українців.

Христина Соловій

Зірка розповіла, що війна забрала у неї сон, спокій та зневіру. За останні 5 днів вона дала 14 концертів для бійців на Донеччині.

"Немає нічого важливішого за нашу перемогу. Все, що я встигаю прожити, відчути, побачити, навчитись, на шляху до перемоги – і є моє життя", – зізналася Христина.

Соловій поділилася, що для неї означає Незалежність України.

Незалежність – це цінувати свою свободу і поважати чужу. Війна дуже добре пояснила мені, хто я… Часу може більше не бути, завтра може для мене не настати будь-якої миті. Війні начхати на мої плани і несправедливий світ,

– написала артистка.

Наталія Могилевська

Артистка приєдналася до привітань. Вона процитувала слова зі своєї пісні та побажала українцям волі, любові та перемоги.

Вистояти, витримати і перемогти. З днем народження, моя ніжна і прекрасна Україна!,

– сказала Могилевська.

ONUKA

Співачка зізналася, що обожнювала цей день, які і свою країну, з дитинства.

Сьогоднішні дні – за межею уяви. Напевно саме тому відчуття незалежності є таким живим і таким трепетним. Ціна небесна. І те, що отримуємо, також... Зі святом, люба. До місяця і назад,

– написала Ната Жиженко.

Наталка Денисенко

Зірка наголосила, що День Незалежності для неї велике свято.

Вітаю всіх українців! Слава Україні! Саме в цей день, 1991 року ми звільнилися від пазурів радянської влади… Хоча монстри ворожої країни все ще намагаються знищити все наше. Але ми стоїмо, ми вистоїмо, ми переможемо,

– висловилася Денисенко.

Анатолій Анатоліч

Ведучий привітав українців з Днем Незалежності. За його словами, акт проголошення незалежності України – це текст, який змінив все.

Анатоліч також підготував відео з українськими зірками. Знаменитості – від блогера, олімпійської чемпіонки до – розповіли про свої думки щодо Незалежності України.

Світлана Тарабарова

Зіркова мама показала відео зі своїми дітьми та привітала всіх з Днем Незалежності. У ролику вони сказали "Слава Україні!" та порадила підписникам написати у коментарях відповідь на це гасло.

Леся Нікітюк

Ведуча процитувала вірш Ліни Костенко про Україну та привітала свої шанувальників зі святом.

"З Днем Незалежності України! Дякую нашим захисникам і захисницям за постійну боротьбу! Низький вам уклін", – написала Нікітюк.

Лілія Ребрик

Акторка та ведуча у відео привітала всіх з Днем Незалежності та зізналася Україні у коханні.

Люблю тебе, моя Україна: щиро, віддано! Я так пишаюся, що ти – моя країна! Незламна, непереможна, найстійкіша, найсильніша! Слава всім, хто захищає тебе, твою незалежність і твоїх людей,

– сказала Ребрик.

Софія Ротару

Навіть народна артистка привітала своїх шанувальників з визначною для нашої країни датою.

У своїй інстаграм-сторіз Ротару розмістила барвистий малюнок, на якому зображений український прапор у квітах. На знімку співачка написала: "З Днем незалежності України. Перемоги і миру!".



Софія Ротару привітала з Днем Незалежності / Фото з її інстаграм-сторіс

TAYANNA

Співачка також написала зворушливі слова рідній Україні.

Стільки ти вже бачила в своєму житті, стільки пережила і досі сильна і мужня проживаєш нелегкі часи. Але ми з тобою поруч, ми любимо тебе і завжди любитимемо. Дякую, що ти в нас є така красива і добра,

– написала TAYANNA.

Раміна Есхакзай

Блогерка та інтерв'юерка теж долучилася до привітань. Вона зізналася, що День Незалежності став найулюбленішим святом для неї.

З початком повномасштабного вторгнення цей день став найважливішим та найулюбленішим в житті. Напевно так виглядає трансформація цінностей. День Народження та Новий рік посунулися на 2 та 3 місця. Зі святом нас,

– написала Раміна.

Багато зірок долучилися до привітань у День Незалежності. Вона в інстаграм-сторіс написали зворушливі слова та побажали перемоги.

Вітання зірок з Днем Незалежності / Фото з інстаграм-сторіс