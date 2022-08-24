"Незламна, найбільш волелюбна у світі": зірки промовисто вітають Україну з Днем Незалежності

Якщо вчора українські артисти ділились своїми фотографіями із синьо-жовтими прапорами, то сьогодні більш холодно та стримано вітають з Днем Незалежності. Та й не дивно, тому що зараз українці як ніколи усвідомили цінність свободи та незалежності.

Українські ведучі, співаки, актори та інші представники культури дякують українцям та Україні за її силу. За те, що на пів року війни вона не зламалась і продовжує боротись з російським ворогом. 24 канал зібрав кілька найяскравіших привітань, аби ви побачили, хто вітає з Днем Незалежності своїх співгромадян.

До слова Зеленський емоційно привітав українців з Днем Незалежності: щемливе відео

Святослав Вакарчук

"Не питай у інших, коли закінчиться війна… Запитай у себе, що ти зробив для Перемоги! З Днем Незалежності, брати і сестри! Слава Україні!"

Руслана

"З Днем Незалежності, мій брат і моя сестра! Всі, хто як і як, говорить українською, хто співає і мріє, як я, українською… У кого ритм серця особливий… Український… У нас з тобою найкраще небо і сонце! У нас з тобою найкраща країна в світі! Я знаю, що Україна змінить світ! Слава Україні!"

"Антитіла"

"Над нами майорить жовто-блакитний стяг, ми спілкуємося українською мовою, ми в нашому рідному місті, у нашій нескореній Україні. 6 місяців повномасштабної війни дали зрозуміти усім, що ми, українці, не зрадимо своїм мріям, своїй ідеї та своїй вірі у вільну, незалежну, суверенну державу.

І ми продовжуватимемо це робити – боротися! Спільно, згуртовано, лише разом! Стояти за своє, топити за своє і йти до перемоги. Вітаємо усіх з Днем Незалежності! Слава Україні! Героям Слава! Вічна слава усім, хто віддав своє життя у цій боротьбі".

Володимир Остапчук

"З Днем Незалежності, українці! Найсміливіші, найхоробріші, найбільш волелюбні у світі".

Сергій Бабкін

"З Днем Незалежності, Україно! Зі святом, рідна! Вільна, незламна, красива країна сміливих людей.

Україна – наш дім. І як же хочеться, щоб скоріше у ньому запанував мир. Ми обов’язково переможемо, тому що добро завжди перемагає зло. Тому що усередині нас непробивний міцний дух, який не зможе зламати жоден ворог. З вірою в нашу країну! З вірою в наших воїнів! З вірою в кожного з нас!"

Олександр Положинський

"Багато писати не хочу. Я радий, що моя Україна не злякалася, не заклякла і не здалася, а веде героїчну боротьбу і потрохи перемагає споконвічного ворога, який любить прикидатися другом і братом. Бажаю нам перемоги. Бажаю нам міцності та витривалості. Бажаю нам, щоби зовнішня перемога переросла у внутрішню, щоби наша країна квітнула і розвивалася, щоби всі громадяни і справжні друзі, і добрі гості почувалися щасливими у ній".

Григорій Решетник

"Нас не зламати й не перемогти – нікому й ніколи! Бо ми любляча, красива, смілива та найкраща нація в світі! З Днем Народження, Україно! З Днем Незалежності, наша Рідна! З любов‘ю Reshetnik Family".

Катерина Бужинська

"Дорогі українці!!! З Днем Незалежності України!!! Незалежність України – це передусім її воля, свобода і самостійність. Це право її патріотичних і національно свідомих громадян приймати важливі для країни рішення, можливість плекати рідну мову, розвивати свою унікальну культуру, підтримувати українську державність, цінувати і оберігати кожен клаптик нашої дивовижної землі. Це наша єдність, сила і гордість за свою велику і непереможну Батьківщину! Перемоги і мирного неба!!!".

Ектор Хіменес-Браво

"Той самий день. За який боремось, щоб святкувати тисячами поколінь як вільна, багата і сильна держава з розумним, прогресивним, сміливим народом. Україно, як я за тебе вболіваю, наскільки вірю в тебе. Усім серцем, кожною клітиночкою тіла. Дякую, що дозволяєш доводити свою вірність і любов.

Прямо зараз кожен з нас є свідком історичних подій. Просто запамʼятайте, що через 10-20-50-100 років, весь світ буде говорити, що Україна перемогла зло. Це більше ніж матеріальне. Самі розумієте, що часу на концерти та паради немає, відсвяткуємо після перемоги – зараз давати в пику свинособакам, вірити в ЗСУ, донатити на ЗСУ. Тож не забудьте сьогодні скинути свою 31 гривню за роки незалежності, щоб нам вже купили ту росію під буряки. З Днем Незалежності України! Слава Україні!"