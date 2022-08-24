Вона в білій, він у мілітарі: Зеленські захопили спільним фото у вишиванках у День Незалежності
Джерело:інстаграм Олени Зеленської
Подружжя Зеленських уже привітало Україну з Днем Незалежності у своїх інстаграмах. На фото вони позували разом на тлі Маріїнського палацу. Перша леді одягла білу вишиванку, а президент – кольору хакі, адже стилю мілітарі не зраджує вже пів року.
Мабуть, Олену та Володимира Зеленських відзняли ще 23 серпня, коли президент зустрічав Анджея Дуду в Маріїнському палаці.
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Спільне фото Зеленських до Дня Незалежності
Перша леді позувала у сорочці, вишитій "білій по білому" від українського бренду Foberini. Її Зеленська доповнила чорною спідницею з ґудзиками. Образ довершила елегантна укладка з легкими локонами.
Тоді як президент Володимир Зеленський постав у вишиванці в стилі мілітарі від бренду Indposhiv та дизайнерки Каті Возіанової. Її випустили до Дня вишиванки 19 травня, а лідер держави вперше одягнув її на церемонію "Національна легенда України". На сорочці кольору хакі вишиті чоловік і жінка, які тримаються за руки, танки, БТРи та дерева, що квітнуть – символи незламності українського народу.
З Днем Незалежності, Україно! З Днем Незалежності – вистражданої, відвойованої, захищеної та заслуженої. І нехай скоро ми так само скажемо одне одному: "З Днем перемоги",
– привітали Зеленські.
Олена та Володимир Зеленські у вишиванках / Фото з інстаграму першої леді УкраїниНагадаємо, з нагоди 31 річниці Незалежності України Володимир Зеленський також записав емоційне відеопривітання на порожньому Майдані Незалежності, де цього дня, 24 серпня, традиційно відбувався парад.