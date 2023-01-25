Я хочу усміхатися разом із тобою, – Зеленська зворушливо привітала чоловіка з днем народження

25 січня президент України Володимир Зеленський відзначає день народження. Його дружина оприлюднила зворушливе привітання, в якому зазначила, що він залишився тим самим хлопцем, якого колись покохала.

Лідеру держави виповнюється 45 років. На жаль, цей день Володимир не зможе провести з сім'єю, оскільки постійно працює на перемогу України. Дружина з ніжністю звернулася до Зеленського в особливий день і закликала його більше усміхатися.

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Як Олена Зеленська привітала чоловіка з днем народження

Зараз Володимир Зеленський переживає найважче випробування. Дружина всіляко намагається підтримувати коханого та допомагає йому наблизити перемогу. Олена часто буває в робочих закордонних поїздках і її постійно запитують, як чоловік змінився за цей рік.

І я завжди відповідаю: "Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять",

– з ніжністю написала Зеленська.

Перша леді додала, що за цей рік у коханому змінилося лише одне – нині він набагато менше усміхається: "Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо".

Впертості в тебе вистачить. Головне – щоб вистачило здоров'я. Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість!

– звернулася Олена до коханого.



Володимир та Олена Зеленські / Фото з телеграму першої леді

У складні моменти Олена намагається завжди бути поруч з чоловіком. Так, 21 січня вона разом з Володимиром була на церемонії прощання з керівництвом МВС, яке загинуло в авіакатастрофі в Броварах. Для президента це ще одна болюча втрата, яка лише посилює сум і жах від того, що відбувається в Україні щодня.