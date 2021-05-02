Королівський палац поділився новим фото принцеси Шарлотти з нагоди її дня народження

У неділю, 2 травня, єдиній доньці герцогів Кембриджських – принцесі Шарлотті виповнюється 6 років. З цієї нагоди королівський палац оприлюднив новий портрет спадкоємиці престолу та адресував їй приємні слова.

29 квітня принц Вільям та Кейт Міддлтон відсвяткували 10-ту річницю весілля. Тепер у їхній сім'ї знову свято. Рівно 6 років тому народилася донька Шарлотта, яка наразі є єдиною донькою подружжя. Єлизавета II та королівський палац долучилися до привітань дівчинки й оприлюднили її нову світлину, яка вже встигла розлетітися мережею.

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Принцеса Шарлотта святкує день народження

Дівчинці, яка є четвертою в черзі на королівський престол Великої Британії, виповнюється 6 років. На офіційній сторінці монаршої родини в інстаграмі з'явилася її фотографія. Шарлотту зазнімкували на природі. Вона постала перед камерою у яскравій синій сукні з квітковим принтом. Волосся розпустила та мило усміхалася.

Сьогодні бажаємо принцесі Шарлотті дуже щасливого шостого дня народження,

– написали в публікації.



Принцеса Шарлотта святкує день народження / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Нові фотографії монархів завжди зацікавлюють публіку, тому новий портрет онуки Її Величності також не залишився без уваги.

У коментарях підписники королівської сім'ї залишають неймовірно багато приємних слів на адресу юної принцеси. Така світлина неабияк припала до душі 10-мільйонній аудиторії фоловерів. Прихильники зазначають, що Шарлотта схожа на свою бабусю – принцесу Діану, а також на батька – принца Вільяма.