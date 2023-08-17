В обох була діарея, – Женя Галич розсмішив історією про знайомство з Кузьмою Скрябіним

Лідер гурту O.Torvald розповів кумедну історію, як познайомився з Андрієм Кузьменком. Було це ще у 2001 році на одному з фестивалів. Виявляється, в обох артистів була діарея.

Нагадаємо, що 17 серпня Андрію Кузьменку мало виповнитися 55 років, якби не страшна автокатастрофа, яка забрала його життя. Женя Галич був другом Скрябіна, тому поділилися з 24 Каналом теплими та зворушливими спогадами про нього.

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Як Галич познайомився з Кузьмою

Галич розповів, що в день знайомства артисти мали діарею. Тоді Кузьма запропонував Жені воду та сухарі, щоб у них була "спільна дієта".

За словами Євгена, після цього зірки проговорили весь вечір, багато жартували та грали на гітарі. Так розпочалася справжня дружба.

Вже у 2009 року Кузьма запропонував Галичу разом поїхати в Ригу, Краків та Берлін. Скрябін допоміг Жені зробити закордонний паспорт та відкрити візу. Після цього вони вирушили в мандрівку, яку лідер гурту O.Torvald запам'ятав на все життя.

Якщо в мене була б можливість поговорити з Кузьмою, щось йому сказати, я б подякував за все те, що він для мене зробив, адже він був моїм другом. Я дуже сильно люблю його. Він давав багато порад, був справжнім. Це людина, яка ніколи не брехала мені, аого поради завжди були корисні. Сумую за ним,

– зізнався Женя Галич.

Євген поділився порадою, яку йому дав колись Кузьма і якою він досі користується в житті. Виявляється, вона проста, але водночас важлива – "Перестань брехати сам собі. Не підлаштовуйся і роби те, що ти дійсно хочеш".

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