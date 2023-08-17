Напомним, что 17 августа Андрею Кузьменко должно было исполниться 55 лет, если бы не страшна автокатастрофа, унесшая его жизнь. Женя Галич был другом Скрябина, поэтому поделились с 24 Каналом теплыми и трогательными воспоминаниями о нем.
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Как Галич познакомился с Кузьмой
Галич рассказал, что в день знакомства артисты имели диарею. Тогда Кузьма предложил Жене воду и сухари, чтобы у них была "общая диета".
По словам Евгения, после этого звезды проговорили весь вечер, много шутили и играли на гитаре. Так началась настоящая дружба.
Уже в 2009 году Кузьма предложил Галичу вместе поехать в Ригу, Краков и Берлин. Скрябин помог Жене сделать загранпаспорт и открыть визу. После этого они отправились в путешествие, которое лидер группы O.Torvald запомнил на всю жизнь.
Если бы у меня была возможность поговорить с Кузьмой, что-то ему сказать, я бы поблагодарил за все то, что он для меня сделал, ведь он был моим другом. Я очень сильно люблю его. Он давал много советов, был искренним. Это человек, который никогда не врал мне, а его советы всегда были полезны. Скучаю по нему,
– признался Женя Галич.
Евгений поделился советом, который ему дал когда-то Кузьма и которым он до сих пор пользуется в жизни. Оказывается, он простой, но одновременно важный – "Перестань лгать сам себе. Не подстраивайся и делай то, что ты действительно хочешь".
Что известно о смерти Андрея Кузьменко
- 2 февраля 2015 около 8:20 Андрей Кузьменко погиб в ДТП. Это произошло вблизи села Лозоватка на Днепропетровщине. Тогда столкнулись внедорожник, за рулем которого находился музыкант, и молоковоз. От полученных травм лидер группы Скрябин погиб на месте аварии.
- Прощание с легендарным исполнителем состоялось в Преображенской церкви во Львове. Андрея похоронили на Брюховицком кладбище (возле Львова) в семейном склепе Кузьменко.
- 17 августа 2020 года, в день рождения Андрея Кузьменко, президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о присвоении ему звания Героя Украины.