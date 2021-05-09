Дякую, мамо: зворушливий плейлист до Дня матері

День матері в Україні у 2021 році відзначають 9 травня. Це зворушливий день, коли ми вкотре кажемо дякую найріднішим, висловлюємо свою любов та вдячність. Редакція Showbiz 24 підготувала добірку зворушливих треків, які допоможуть створити затишну атмосферу в цей особливий весняний день.

День матері важливий для кожної жінки, яка вже відчула, що таке материнство. Цей день – привід вкотре сказати найріднішій про свої почуття, подякувати за безумовну любов і підтримку повсякчас. А на Showbiz 24 слухайте пісні, які допоможуть сповна насолодитися цим святом!

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Мама… Скільки ніжності й тепла ховається в цьому слові. Воно чіпляє струнки душі кожного з нас, викликає приємні спогади незабутніх моментів дитинства. Мама завжди хвилюється за своїх дітей, молить Бога за них, допомагає. Матуся, як ніхто інший, заслуговує на повагу та любов. У теплий травневий день потіште мам святковими композиціями!

Пісні до Дня матері

Олександр Пономарьов – "Чорнобривці": дивіться відео онлайн

Океан Ельзи – "Лист до мами": дивіться відео онлайн

Скрябін – "Мам": дивіться відео онлайн

Назарій Яремчук – "Чуєш, мамо": дивіться відео онлайн

Микола Мозговий – "Материнська любов": дивіться відео онлайн

Квітка Цісик – "Рідна мати моя": слухайте пісню онлайн

Ніна Матвієнко – "Сива ластівка": слухайте пісню онлайн

Роман Сасанчин – "Мамо": слухайте пісню онлайн

Оля Полякова – "Мамо": дивіться відео онлайн

Ірина Федишин – "Подзвони до мами": дивіться відео онлайн