День матери важен для каждой женщины, которая уже почувствовала, что такое материнство. Этот день – повод еще раз сказать самой родной о своих чувствах, поблагодарить за безусловную любовь и поддержку постоянно. А на Showbiz 24 слушайте песни, которые помогут сполна насладиться этим праздником!

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Мама... Сколько нежности и тепла скрывается в этом слове. Оно цепляет струны души каждого из нас, вызывает приятные воспоминания незабываемых моментов детства. Мама всегда переживает за своих детей, молит Бога за них, помогает. Мама, как никто другой, заслуживает уважение и любовь. В теплый майский день побалуйте мам праздничными композициями!

Песни ко Дню матери

Александр Пономарев – "Чорнобривці": смотрите видео онлайн

Океан Эльзы – "Лист до мами": смотрите видео онлайн

Скрябин – "Мам": смотрите видео онлайн

Назарий Яремчук – "Чуєш, мамо": смотрите видео онлайн

Николай Мозговой – "Материнська любов": смотрите видео онлайн

Квитка Цисык – "Рідна мати моя": слушайте песню онлайн

Нина Матвиенко – "Сива ластівка": слушайте песню онлайн

Роман Сасанчин – "Мамо": слушайте песню онлайн

Оля Полякова – "Мамо": смотрите видео онлайн

Ирина Федишин – "Подзвони до мами": смотрите видео онлайн