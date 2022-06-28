"Сьогодні в нас немає вихідного, але є привід для гордості": зірки про День Конституції

Уся Україна та українці 28 червня щороку святкують День Конституції. 26 років тому Верховна Рада України прийняла Конституцію незалежної української держави. Такий день не змогли оминути увагою українські зірки.

Зазвичай День Конституції України був вихідним днем, коли українці мали змогу відпочити чи запланувати коротку відпустку, якщо це день збігався з вихідними. Цього року через воєнний стан цей день є звичайним робочим днем, але українці не засмучуються, адже коли, як не зараз, підіймати економіку країни в час війни і щодня допомагати в тилу нашим військовим, які перебувають на фронті.

До слова День Конституції України: картинки-привітання з державним святом

Хоч це день є робочим, але урочистість зберігається однаково. У містах майорять українські прапори, вище керівництво України згадує про важливий день у своїх зверненнях, а представники культури нагадують шанувальникам у соцмережах, чому цей день важливий для всієї країни.

Ектор Хіменес-Браво

"День Конституції. Україна – незалежна і суверенна держава. Держава, де кожен має право вільно жити і висловлюватися. Тебе не заарештують за плакат "нет войне" або незадоволені висловлювання про політиків. Минулого року був ювілей. Рівно 25 років тому підписали перший закон в Україні. Рівно стільки нас захищає наше законодавство. В той день був вихідний, в Києві всі гуляли Хрещатиком, зустрічалися за келихом вина на Подолі. Пам'ятаю ще у цей день по всьому місту були концерти просто неба. Багато хто ходив у вишиванках і всі усміхалися.

Для нас цей день призначений для гордості за свою країну. Зараз такий день – кожен. Кожен день ми боремося за свою свободу, за своє право жити вільно і впевнено йдемо до перемоги. У східного сусіда День Конституції як день лопуха – призначення однакове. У них "право людини" – невідоме словосполучення. Чорний мішок то максимум, що за твоє життя пропонує держава. Ми ніколи один одного не зрозуміємо. І не треба.

Сьогодні в нас немає вихідного, але є не аби який привід для гордості. Я вітаю всіх з Днем Конституції України. Зовсім скоро у цей день буде вихідним і жителі Луганська, Донецька, Маріуполя, Херсона та Криму будуть святкувати його разом з нами".



Ектор Хіменес-Браво про День Конституції 2022 / Фото з інстаграму кухаря

"Океан Ельзи"

"Конституція України. Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. За що і стоїмо усі, як один".



"Океан Ельзи" про Конституцію України / Фото з інстаграму гурту

Євген Клопотенко

"Конституція раніше була для мене просто словом, беземоційним та беззмістовним. Щось написане в універі на дошці на одній з пар. А потім я відкрив її і прочитав. Так має зробити кожен українець. Обов'язково. Якщо ви думаєте, що Конституція вас не стосується, то, повірте, стосується. Мінімум: тому, що там прописане ваше право на життя та свободу. Максимум: бо неможливо жити у країні, критикувати або розвивати її, не знаючи правил, за якими вона існує. А наша з вами задача зараз – продовжувати рухати країну. Щоб робити армію сильнішою. Щоб ті, хто нас захищають, повернулися у круту державу, яка гідна їх.

Тому не ставимо себе на паузу. Розвиваємося. І у цьому розвитку неможливо бути поза політикою. Неможливо бути поза державою. Бути громадянином України означає бути відповідальним за Україну. Бо це дім і за ним треба доглядати. А для того, щоб країна розвивалась, треба, щоб розвивалися люди. Люди – це країна".



Євген Клопотенко привітав у День Конституції / Фото з інстаграму кухаря

Jerry Heil

"З Днем Конституції! "Ще мить" – і ми побачимо, як навколо світає! Ми споглядатимемо мирний світанок, і Біблія та Конституція стануть нашими настільними книгами. Ще мить. 2016 рік. Я переспівувала новий альбом "Земля" "Океану Ельзи" і не знала, що Святослав Вакарчук виявиться сучасним пророком, яким колись став для українців Шевченко".

"Друга Ріка"

"У 1996 році в цей день, через цілих 5 років після здобуття Незалежності наша країна нарешті позбулася радянського пережитку на законодавчому рівні і отримала свою Конституцію України! Це був важливий крок для нашої держави у бік Європи і світу, подалі від тиску, темряви, мороку Росії як уособлення радянщини. У нашій Конституції прописані основи нашої держави, її суверенітет, територіальна цілісність, наші з вами права – і все це зараз намагається знищити Росія, бо їй не йметься від нашої самостійності, розвитку, як і всю нашу багаторічну історію! Але нічого у неї не вийде – завдяки нашим ЗСУ.

Зі святом, українці! Як казав Володимир Сосюра: "Любіть Конституцію, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води…" Не так, звісно, але на честь такого дня дозволили собі трохи каверу".



"Друга Ріка" про День Конституції 2022 / Автор муралу Саша Корбан