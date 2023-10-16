Реперка Alyona Alyona опублікувала зворушливе відео у Всесвітній день хліба. У цей день вона згадала про українців, які дуже часто проводять вечори у бомбосховищах.

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Alyona Alyona привітала з Днем хліба

Херсон мало не кожного дня потерпає від російських обстрілів. Тож Alyona Alyona у День хліба та на 600 день повномасштабного вторгнення разом з пекарнею Good Bread та благодійним фондом Unity of Women допомогла херсонцям. Реперка передала мешканцям міста запашний хліб, що має нагадати їм про щасливі вечори в колі рідних.

"Хліб – це не просто їжа. Це теплі спогади про дитинство, про розмови за столом. Це про спокій та відчуття затишку. Сьогодні, 16 жовтня, вся країна відзначає таке тепле свято. Але не треба забувати, що ми живемо у тяжкі часи, часи війни. І вже 600 днів ми виборюємо свою свободу та незалежність. Підтримуємо один одного і тільки так разом переможемо", – поділилась Alyona Alyona.

Alyona Alyona передала херсонцям хліб: відео

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