Реперка Alyona Alyona опубликовала трогательное видео во Всемирный день хлеба. В этот день она вспомнила об украинцах, которые часто проводят вечера в бомбоубежищах.

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Alyona Alyona поздравила херсонцев

Херсон почти каждый день страдает от российских обстрелов. Alyona Alyona в День хлеба и на 600 день полномасштабного вторжения вместе с пекарней Good Bread и благотворительным фондом Unity of Women помогла херсонцам. Реперша передала жителям города душистый хлеб, который должен напомнить им о счастливых вечерах в кругу родных.

"Хлеб – это не просто еда. Это теплые воспоминания о детстве, о разговорах за столом. Это о покое и ощущении уюта. Сегодня, 16 октября, вся страна отмечает такой теплый праздник. Но не надо забывать, что мы живем в трудные времена, времена войны. И уже 600 дней мы боремся за свою свободу и независимость. Поддерживаем друг друга и только так вместе победим", – поделилась Alyona Alyona.

Alyona Alyona передала херсонцам хлеб: видео

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