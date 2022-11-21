Найпам'ятнішою революцією стала Революція Гідності у 2013 – 2014 роках, коли Україна спочатку була не згідна зі скасуванням асоціації з Євросоюзом, а згодом – з правлінням Януковича та його прибічників. Спочатку революція мала ознаки студентської, адже на перші мітинги виходила українська молодь. Після побиття студентів у ніч на 30 листопада на площі українських міст вийшли мільйони людей, які до останнього боролись за свою свободу.

Важливо День Гідності та Свободи: боротьба, яка триває досі й чому важливо пам'ятати про цей день

Тоді кількамісячні події сколихнули не лише Україну, а й країни за кордоном, де українці також виходили на мітинги. Якщо Помаранчева революція не мала жертв, то на Революції Гідності у вічність відійшла Небесна сотня, яку ми згадуємо досі. Попри перемогу над політичним режимом, Україна багато років оплакувала втрати. Згодом учасники революції першими відправились на війну, коли Росія вдерлась на українські території навесні 2014 року.

Українці продовжують боротись за свою територію, мову, культуру та людей. Навіть на окупованих територіях хоробрі українці, попри загрозу смертельної небезпеки, висловлюють свій протест за допомогою жовтих стрічок. Саме вони стали символом незгоди та боротьби з російським режимом на Херсонщині та у Запорізькій області. Українські артисти підтримали ініціативу та запустили флешмоб, де закликають приєднатись і показати свою єдність. Що також кажуть українські артисти про День Гідності та Свободи та як згадують події 9-річної давнини – читайте далі.

Володимир та Олена Зеленські

Можна мати гідність, але не мати свободи. Можна мати свободу, але не бути гідним її. Це цінності, які найкраще розкриваються лише разом. Ось чому сьогоднішній день має подвійне ім’я. Бо Україна має і те, і інше. І ми не даємо ворогу їх у нас відібрати. Не лише сьогоднішній – кожен наш день нині боронять і творять гідні й вільні люди. Нехай так залишається й після нашої перемоги. З Днем Гідності та Свободи. Нашим днем.

Тіна Кароль

З Днем Гідності та Свободи! ВІЛЬНІ, НЕСКОРЕНІ. Слава Україні! Героям Слава!

Джамала

Гідність і свобода – це про Україну та українців. Беззаперечно. Ми із вами щодня виборюємо та виборювали свою свободу. Ми боремось за свободу слова, свободу на своїх територіях та свободу жити в Україні. Ми невпинно працюємо, кожен на своєму місці робить все можливе задля нашої із вами перемоги.

Приєднуюсь до ініціативи #ЖовтаСтрічка та віддаю шану тим людям, які щодня чинять спротив в окупації. Приєднуйтесь і ви, публікуйте свої фото з #ЖовтаСтрічка. З Днем Гідності та Свободи, українці!

Друга Ріка

21 листопада – День Гідності та Свободи, дата з якої у 2004 році почалася боротьба проти російського впливу у нашій країні. 2014 вона набула ще більш масового характеру, Росія вийшла з тіні та показала свою підступність, анексувавши АР Крим та окупувавши частину Донбасу. І вже у 2022 році всі маски були зірвані, ми маємо повномасштабну війну з Росією за свободу та незалежність нашої Батьківщини.

Майже 9 місяців Збройні Сили України щодня вибивають окупантів з наших земель. Місцеві жителі, перебуваючи в окупації попри загрози життю і тортури, малюють або пов'язують жовту стрічку, як символ свободи і незламності, на будівлях, деревах, автомобілях тощо, чим демонструють загарбникам, що ці землі – Україна! У цей день ми разом з рухом спротиву "Жовта стрічка" приєднуємося до міжнародного флешмобу та вдягаємо жовті стрічки… З Днем Гідності та Свободи! Пам'ятаємо їхню непомірно високу ціну для України!

Антитіла

У День Гідності та свободи хочеться багато чого написати й побажати. Але сам факт того, що ми сьогодні можемо вітати один одного з Днем Гідності, українською мовою у нескореній країні – це вже, великою мірою, диво. Диво, у яке не вірив світ, але яке ми всі разом створили. Вибороли і виборюємо! Своїм супротивом, подвигом, незламністю і єдністю воїнів на передовій, Народу в тилу й руху опору в окупації.

#ЖовтаСтрічка – символ опору та протистояння на тимчасово окупованих територіях України. Ми підтримуємо українських героїв, які попри тортури, загрози та пропаганду в окупації чинять спротив.

Lida Lee

Історію пишуть безстрашні! Права людини не даються раз і назавжди. Ми кожного дня проходимо тест на їхнє утвердження Сьогодні, 21 листопада, на честь початку двох революцій – Помаранчевої у 2004-му та Революції Гідності у 2013-му – ми відзначаємо День Гідності та Свободи. Ми пам’ятаємо кожного Героя, хто віддав своє життя за Свободу, Гідність та Незалежність держави! Я вдячна всім, хто нині, на усіх фронтах, захищає нашу територію і наші цінності!

#жовтастрічка – символ опору російському терору. Я пов’язую цю стрічку на знак підтримки незламних українських міст. Я знаю, що гідність незламних не зламати! "Моя свобода завжди при мені" – Ліна Костенко.

Євген Клопотенко

Україна, 2032 рік. Школа середньої освіти. Предмет: Гідність та свобода українців… Ось таким я бачу наше майбутнє. Ми маємо постійно прокручувати у голові те, що проживає наша нація, вчитися і передавати це далі. Наші діти мають про це знати, щоб бути вільними. Ці теми вище мають вплестися у нашу національну пам'ять та стати нашою базою навічно.

Дякую кожному українцю, що береже гідність та свободу нації. Ми – це сила та основа нашої нації. Слава Україні.

Alina Pash

Нині в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Свободи та Гідності, яку виборювали й виборюємо далі. 2004 та 2014 роки стали переломними і доленосними для українського народу, бо тоді ми відмовились від маніпуляцій та нав’язувань з боку Росії і пострадянського минулого. Ми обирали свою долю самі, адже гідний народ не годен допустити знущання влади над своїми людьми тільки за те, що вони публічно висловили свою незгоду з нею.

У 2022 ця боротьба продовжується. Бо українець – це шлях. Зараз Ми із Вами творимо історію. Історію вільної, сильної та незалежної країни. Невпинно плекаймо себе й своє далі.