Самой памятной революцией стала Революция Достоинства в 2013-2014 годах, когда Украина сначала была не согласна с отменой ассоциации с Евросоюзом, а впоследствии – с правлением Януковича и его сторонников. Сначала у революции были признаки студенческой, ведь на первые митинги выходила украинская молодежь. После избиения студентов в ночь на 30 ноября на площади украинских городов вышли миллионы людей, которые до последнего боролись за свою свободу.

Важно День Достоинства и Свободы: борьба, которая продолжается до сих пор и почему важно помнить об этом дне

Тогда несколько месяцев произошли не только Украину, но и страны за рубежом, где украинцы также выходили на митинги. Если у Оранжевой революции не было жертв, то на Революции Достоинства в вечность отошла Небесная сотня, которую мы вспоминаем до сих пор. Несмотря на победу над политическим режимом, Украина много лет оплакивала потери. Впоследствии участники революции первыми отправились на войну, когда Россия ворвалась на украинские территории весной 2014 года.

Украинцы продолжают бороться за свою территорию, язык, культуру и людей. Даже на оккупированных территориях храбрые украинцы, несмотря на угрозу смертельной опасности, выражают свой протест с помощью желтых лент. Именно они стали символом несогласия и борьбы с российским режимом в Херсонской области и в Запорожской области. Украинские артисты поддержали инициативу и запустили флешмоб, где призывают присоединиться и показать свое единство. Что также говорят украинские артисты о Дне Достоинства и Свободы и как вспоминают события 9-летней давности – читайте дальше.

Владимир и Елена Зеленские

Можно обладать достоинством, но не иметь свободы. Можно обладать свободой, но не быть достойным ее. Это ценности, которые лучше всего раскрываются только вместе. Вот почему сегодняшний день имеет двойное имя. Потому что у Украины есть и то, и другое. И мы не даем врагу их у нас отнять. Не только сегодняшний – каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди. Пусть так остается после нашей победы. С Днем Достоинства и Свободы. Нашим днем.

Тина Король

С Днем Достоинства и Свободы! СВОБОДНЫЕ, НЕПОСКОРЕННЫЕ. Слава Украине! Героям Слава!

Джамала

Достоинство и свобода – это об Украине и украинцах. Бесспорно. Мы с вами ежедневно боремся и боролись за свою свободу. Мы боремся за свободу слова, свободу на своих территориях и свободу жить в Украине. Мы постоянно работаем, каждый на своем месте делает все возможное ради нашей с вами победы.

Присоединяюсь к инициативе #Желтая_лента и чту тем людям, которые ежедневно сопротивляются в оккупации. Присоединяйтесь и вы, публикуйте свои фото из #Желтая_лента. С Днем Достоинства и Свободы, украинцы!

Друга Рика

21 ноября – День Достоинства и Свободы, дата которой в 2004 году началась борьба против российского влияния в нашей стране. В 2014 году она приобрела еще более массовый характер, Россия вышла из тени и показала свое коварство, аннексировав АР Крым и оккупировав часть Донбасса. И уже в 2022 году все маски были сорваны, у нас есть полномасштабная война с Россией за свободу и независимость нашей Родины.

Почти 9 месяцев Вооруженные Силы Украины ежедневно выбивают оккупантов из наших земель. Местные жители, находясь в оккупации, несмотря на угрозы жизни и пытке, рисуют или связывают желтую ленту, как символ свободы и несгибаемости, на зданиях, деревьях, автомобилях и т.п., чем демонстрируют захватчикам, что эти земли – Украина! В этот день мы вместе с движением сопротивления "Желтая лента" присоединяемся к международному флешмобу и надеваем желтые ленты… С Днем Достоинства и Свободы! Помним их непомерно высокую цену для Украины!

Антитела

В День Достоинства и свободы хочется многое написать и пожелать. Но сам факт того, что мы сегодня можем поздравлять друг друга с Днем Достоинства, на украинском языке в непокоренной стране – это уже во многом чудо. Чудо, в которое не верил мир, но мы все вместе сотворили. Завоевали и боремся! Своим сопротивлением, подвигом, несокрушимостью и единством воинов на передовой, Народу в тылу и движении сопротивления в оккупации.

#Желтая Лента – символ сопротивления и противостояния на временно оккупированных территориях Украины. Мы поддерживаем украинских героев, которые, несмотря на пытки, угрозы и пропаганду в оккупации, сопротивляются.

Lida Lee

Историю пишут бесстрашные! Права человека не даются раз и навсегда. Мы каждый день проходим тест на их утверждение. Сегодня, 21 ноября, в честь начала двух революций – Оранжевой в 2004-м и Революции Достоинства в 2013-м – мы отмечаем День Достоинства и Свободы. Мы помним каждого Героя, отдавшего свою жизнь за свободу, достоинство и независимость государства! Я благодарна всем, кто ныне, на всех фронтах, защищает нашу территорию и наши ценности!

#желтая лента – символ сопротивления русскому террору. Я связываю эту ленту в знак поддержки несгибаемых украинских городов. Я знаю, что достоинство несокрушимых не сломить! "Моя свобода всегда при мне" – Лина Костенко.

Евгений Клопотенко

Украина, 2032 год. Школа среднего образования. Предмет: Достоинство и свобода украинцев… Вот так я вижу наше будущее. Мы должны постоянно прокручивать в уме то, что проживает наша нация, учиться и передавать это дальше. Наши дети должны знать об этом, чтобы быть свободными. Эти темы должны вплестись в нашу национальную память и стать нашей базой навечно.

Спасибо каждому украинцу, что хранит достоинство и свободу нации. Мы – сила и основа нашей нации. Слава Украине.

Alina Pash

Сегодня в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Свободы и Достоинства, которую боролись и боремся дальше. 2004 и 2014 годы стали переломными и судьбоносными для украинского народа, потому что тогда мы отказались от манипуляций и навязываний со стороны России и постсоветского прошлого. Мы выбирали свою судьбу сами, ведь достойный народ не может допустить издевательства над своими людьми только за то, что они публично выразили свое несогласие с ней.

В 2022 году эта борьба продолжается. Потому что украинец – это путь. Сейчас мы с вами творим историю. История свободной, сильной и независимой страны. Будем непрестанно лелеять себя и свое дальше.