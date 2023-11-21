"Тільки сильні можуть бути єдиними": українські зірки зі щемом згадують події Революції Гідності

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це знакове державне свято, коли ми вшановуємо українців, які віддали життя за свободу нашої держави. Знаменитості вже привітали українців із цим пам'ятним днем.

У це свято ми згадуємо одразу дві революції – Помаранчеву 2004 року та Революцію Гідності 2013 року. В обох з них українці боролися за свободу вибору, демократію та краще майбутнє. Чимало громадян віддали життя, відстоюючи цінності та переконання народу. Що про ці події кажуть відомі люди – читайте далі на сайті 24 Каналу.

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"Океан Ельзи"

Гурт пригадав, що вже минуло 10 років від Революції Гідності. Музиканти зазначили, що ми повинні щодня пам'ятати про людей, які віддають життя за Україну.

Безпрецедентні в сучасному світі приклади відваги, самопожертви, боротьби за право бути вільними людьми. Пам'ятати світло тих, хто заплатив найвищу ціну за нашу свободу. Поважати тих, хто зараз бореться за неї щосекунди. І обов'язково діяти,

– написали ОЕ.

Alyona Alyona

Реп-виконавиця зазначила, що кожного дня Україна втрачає своїх героїв. Зокрема, вона згадала про учасника Революції Гідності Олега Бандурченко. Чоловік був також учасником АТО та ООС. Олег загинув у жовтні минулого року на Херсонщині під час виконання бойового завдання.

Кожного разу коли постає питання "донатити чи не донатити", коли здається, що наш донат замалий – згадайте, що на фронті за нас з вами борються наші герої. Навіть 1 гривня може врятувати їм життя і допомогти побороти ворога,

– підкреслила Альона.

Євген Клопотенко

Шеф-кухар звернувся до земляків з мотиваційними словами.

Живу, бо знаю, що ця країна буде наповнена гідними, а всі інші будуть стерті! Ми обов'язково повернемо все своє,

– висловився Євген.

Руслана Лижичко

Співачка вважає, що саме події на Майдані допомогли українцям зберегти свою державу. За словами артистки, вона не зустрічала у своєму житті людей, які не бачили Майдану. Вона додала, що є багато прихильників українців, які захоплюються прагненням нашої країни до свободи.

Не одна Небесна сотня українців вже пішла на небо для того, щоби цей світ продовжував існувати та для того, щоби весь світ мав майбутнє! Дякую всім, хто в ті дні вийшов на Майдан. Той момент не забуду ніколи,

– згадала Руслана.

Сергій Жадан

Письменник і музикант дуже чітко пам'ятає період осені – зими 2013 – 2014 років. На думку Жадана, саме тоді українці зрозуміли, що шляху назад немає.

Минуло десять років. Важких, кривавих, болючих. Когось уже немає поруч. Хтось таки не витримав і відступився. Але набагато важливіше постійно бачити й чути тих, хто всі ці десять років не відійшов убік, не зневірився, не відмовився від того найважливішого, за що всі ці роки й платиться така висока ціна – від своєї гідності й свободи,

– зазначив письменник.

Христина Соловій

До Дня Гідності та Свободи співачка поділилась віршем поета Василя Стуса. Вона зазначила, що без Революції Гідності не змогла б стати українською артисткою. Адже саме тоді виконавиця відчула у собі сміливість для творчості.

Саме тоді я відчула свободу і сміливість витворювати з нашої пісенності свою творчість, і нести її вам крізь усе життя. Як тоді, так і зараз, ми маємо лишатися єдиними, щоб досягнути своєї мети. Відкинути нещирість, розбрат та пропаганду. Заради людей, які віддали життя, щоб на світовій мапі засяяло сонце України,

– додала Христина.

Тарас Тополя

Соліст гурту "Антитіла" поширив до річниці Революції Гідності уривок зі свого кліпу до пісні "Фортеця Бахмут". Відеороботу знімали в найгарячішій точці фронту на той момент.

Боятись – не гріх.

Гріх – зрадити своїх!

– написав Тополя.

Лілія Ребрик

Ведуча підкреслила, що українці всю свою історію борються за незалежність. Вона подякувала усім, хто зараз захищає Україну.

Не два роки, не десять, а всю нашу історію ми боремось за гідність і свободу. За нашу волю, мову, минуле, теперішнє та майбутнє. Дякую тим, завдяки кому в нас є сили на цю боротьбу. Завдяки кому ми вже гідні та вільні,

– зазначила Ребрик.

Світлана Тарабарова

Співачка написала, що 10 років тому ми почали новий етап боротьби. На думку артистки, українці стають все ближчими до європейського майбутнього.

Ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла й наша зірка – зірка України. Тільки сильні можуть бути єдиними. Єдиними, щоб стати вільними. Вільними, щоб бути гідними. Заради нових часів. З Днем Гідності та Свободи, сильний народе сильної країни! Слава Україні!

– додала вона.