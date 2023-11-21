В этот праздник мы вспоминаем сразу две революции – Оранжевую 2004 и Революцию Достоинства 2013 года. У обоих из них украинцы боролись за свободу выбора, демократию и лучшее будущее. Многие граждане отдали жизнь, отстаивая ценности и убеждения народа. Что об этих событиях говорят известные люди – читайте дальше на сайте 24 Канала.

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"Океан Эльзы"

Группа напомнила, что уже прошло 10 лет от Революции Достоинства. Музыканты отметили, что мы должны ежедневно помнить о людях, отдающих жизнь за Украину.

Беспрецедентны в современном мире примеры отваги, самопожертвования, борьбы за право быть свободными людьми. Помнить свет тех, кто заплатил высокую цену за нашу свободу. Уважать тех, кто сейчас борется за нее ежесекундно. И обязательно действовать,

– написали ОЭ.

Alyona Alyona

Рэп-исполнительница отметила, что каждый день Украина теряет своих героев. В частности, она вспомнила об участнике Революции Достоинства Олеге Бандурченко. Мужчина был также участником АТО и ООС. Олег погиб в октябре прошлого года в Херсонской области во время выполнения боевого задания.

Всякий раз, когда возникает вопрос "донатить или не донатить", когда кажется, что наш донат слишком мал – вспомните, что на фронте за нас с вами борются наши герои. Даже 1 гривна может спасти им жизнь и помочь побороть врага,

– подчеркнула Алена.

Евгений Клопотенко

Шеф-повар обратился к землякам с мотивационными словами.

Живу, потому что знаю, что эта страна будет наполнена достойными, а все остальные будут стерты! Мы обязательно вернем все свое,

– высказался Евгений.

Руслана Лыжичко

Певица считает, что именно события на Майдане помогли украинцам сохранить свое государство. По словам артистки, она не встречала в своей жизни людей, которые не видели Майдана. Она добавила, что есть много поклонников украинцев, которые восхищаются стремлением нашей страны к свободе.

Не одна Небесная сотня украинцев уже ушла на небо для того, чтобы этот мир продолжал существовать и для того, чтобы весь мир имел будущее! Благодарю всех, кто в те дни вышел на Майдан. Тот момент не забуду никогда,

– вспомнила Руслана.

Сергей Жадан

Писатель и музыкант очень четко помнит период осени – зимы 2013 – 2014 годов. По мнению Жадана, тогда украинцы поняли, что пути назад нет.

Прошло десять лет. Тяжелых, кровавых, болезненных. Кого уже нет рядом. Кто-то не выдержал и отступил. Но гораздо важнее постоянно видеть и слышать тех, кто все эти десять лет не отошел в сторону, не отчаялся, не отказался от того самого важного, за что все эти годы и платится такая высокая цена – от своего достоинства и свободы.

– отметил писатель.

Кристина Соловий

Ко Дню Достоинства и Свободы певица поделилась стихотворением поэта Василия Стуса. Она отметила, что без Революции Достоинства не могла бы стать украинской артисткой. Ведь именно тогда исполнительница почувствовала в себе смелость к творчеству.

Именно тогда я почувствовала свободу и смелость вытворять из нашей песенности свое творчество и нести его вам через всю жизнь. Как тогда, так и сейчас, мы должны оставаться единственными, чтобы достичь своей цели. Отвергнуть неискренность, раздор и пропаганду. Ради людей, отдавших жизнь, чтобы на мировой карте засияло солнце Украины,

– добавила Кристина.

Тарас Тополя

Солист группы "Антитела" распространил к годовщине Революции Достоинства отрывок из своего клипа на песню "Фортеця Бахмут". Видеоработу снимали в самой горячей точке фронта на тот момент.

Бояться – не грех.

Грех – предать своих!

– написал Тополя.

Лилия Ребрик

Ведущая подчеркнула, что украинцы всю свою историю борются за независимость. Она поблагодарила всех, кто сейчас защищает Украину.

Не два года, не десять, а всю нашу историю мы боремся за достоинство и свободу. За нашу свободу, язык, прошлое, настоящее и будущее. Благодарю тех, благодаря кому у нас есть силы на эту борьбу. Благодаря кому мы уже достойны и свободны,

– отметила Ребрик.

Светлана Тарабарова

Певица написала, что 10 лет тому назад мы начали новый этап борьбы. По мнению артистки, украинцы становятся все ближе к европейскому будущему.

Мы делаем все, чтобы в кругу звезд на флаге ЕС, символизирующего единство народов Европы, сияла и наша звезда – звезда Украины. Только сильные могут быть единственными. Единственными, чтобы стать свободными. Свободными, чтобы быть достойными. Ради новых времен. С Днем Достоинства и Свободы, сильный народ сильной страны! Слава Украине!

– добавила она.