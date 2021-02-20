Вся Україна 20 лютого відзначає 7 роковини з днів розстрілів на Майдані Незалежності у Києві. Знаменитості, які були учасниками подій Революції Гідності, згадали про пам'ятну дату у соціальних мережах.

Згадки українських знаменитостей

У День Героїв Небесної Сотні свій жаль з приводу трагічних подій 2014-року висловив Святослав Вакарчук. Чоловік брав активну участь у Революції Гідності, виступав на сцені Майдану та піднімав дух мітингуючих. Його концерт 15 грудня 2013 року став однією з найбільш знакових подій на той час.

До теми Шлях до Європи проліг через Небо, – українські політики згадали Героїв Небесної Сотні

Свобода і гідність... 20 лютого 2014 року ці два слова були окроплені кров'ю. Щоб стати ціннішими. Щоб стати гострішими. Щоб стати глибшими...Вічна пам'ять загиблим за свободу і гідність України!

– написав Вакарчук у своєму інстаграмі.

"Бумбокс"

Український рок-гурт "Бумбокс" на чолі з фронтменом Андрієм Хливнюком після подій Революції Гідності зупинили свої гастролі та співпрацю з росіянами. Вони також випустили проникливий хіт "Злива" разом з Джамалою, де оспівали весь біль і сум після кількох місяців боротьби на Майдані.

"Сім років тому, 18-19-20 лютого в боротьбі за нашу свободу загинули матері, батьки, дідусі, дочки, сини, онуки. У них було різне громадянство, різне віросповідання, різні ідеали, різна мова. Загинули люди. Небесна сотня. Сьогодні День Пам'яті Героїв. Давайте пам'ятати про них не тільки в цей день і робити все щоб не допустити його повторення", – йдеться на інстаграм-сторінці гурту.

Олена Зеленська

Перша леді України долучилась до політиків та свого чоловіка Володимира і висловила жаль у 7 роковини трагедії.

Сьогодні – день пам'яті Героїв. Тих, які вкотре нагадали світові про нескорений дух української нації. Показали, як можна об'єднатися заради кращого майбутнього. І не свого власного, а всієї країни. 94 дні Революції Гідності залишили глибокий слід в історії країни та змінили нас. Пам'ятаємо,

– висловилась Олена Зеленська в інстаграмі.

"Кому Вниз"

Українські рокери у 2013-14 роках гастролювали Україною під час подій Революції і також піднімали дух мітингарів.

"Двадцятого Лютого на Майдані… Проти снайперів, "беркуту" та поліцаїв! Так добре напалм на броні запалав! Я повстав, за свободу свою кров проливав... (с)" – лаконічно написали музиканти на фейсбук-сторінці гурту.

Сергій Притула

Український шоумен і учасник подій Революції Гідності продовжив свою справу після трагічних подій на Майдані і став волонтером. До сьогодні він допомагає військовим на сході України та забезпечує їх усім необхідним. У пам'ятний день він прийшов на Майдан Незалежності разом з сином.

Якщо забудемо, якщо не віддамо належного подіям Революції Гідності у процесах державотворення, якщо будемо формувати патріотичне виховання наших дітей, не ставлячи у його центрі постаті Назара Войтовича чи Устима Голоднюка, то тоді, дійсно, "Небо впаде"! "Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні!!!" – написав Притула у фейсбуці.