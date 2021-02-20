Вся Украины 20 февраля вспоминает 7 годовщину со дня расстрелов на Майдане Независимости в Киеве. Знаменитости, которые были участниками событий Революции Достоинства, вспомнили о памятной дате в социальных сетях.

Воспоминания украинских знаменитостей

В День Героев Небесной Сотни сожаление по поводу трагических событий 2014 года выразил Святослав Вакарчук. Он принимал активное участие в Революции Достоинства, выступал на сцене Майдана и поднимал дух митингующих. Его концерт 15 декабря 2013 года стал одним из самых знаковых событий того времени.

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Свобода и достоинство ... 20 февраля 2014 года эти два слова были окроплены кровью. Чтобы стать ценнее. Чтобы стать острее. Чтобы стать глубже ... Вечная память погибшим за свободу и достоинство Украины!

– написал Вакарчук в своем Инстаграме.

"Бумбокс"

Украинская рок-группа "Бумбокс" во главе с фронтменом Андреем Хлывнюком после событий Революции Достоинства прекратили свои гастроли и сотрудничество с россиянами. Они также выпустили проницательный хит "Злива" вместе с Джамалой, где воспели всю боль и печаль после нескольких месяцев борьбы на Майдане.

"Семь лет назад, 18-19-20 февраля в борьбе за нашу свободу погибли матери, родители, дедушки, дочери, сыновья, внуки. У них было разное гражданство, разное вероисповедание, разные идеалы, разный язык. Погибли люди. Небесная сотня. Сегодня день Памяти Героев. Давайте помнить о них не только в этот день и делать все, чтобы не допустить его повторения", – говорится на инстаграм-странице группы.

Елена Зеленская

Первая леди Украины присоединилась к политикам и своему мужу Владимиру и выразила соболезнования в 7 годовщину трагедии.

Сегодня – день памяти Героев. Тех, кто в очередной раз напомнили миру о непокоренном духе украинской нации. Показали, как можно объединиться ради лучшего будущего. И не своего собственного, а всей страны. 94 дня Революции Достоинства оставили глубокий след в истории страны и изменили нас. Помним,

– высказалась Елена Зеленская в Инстаграме.

"Кому Вниз"

Украинские рокеры в 2013-14 годах гастролировали по Украине во время событий революции и также поднимали дух митингующих.

"Двадцатого февраля на Майдане ... Против снайперов, "Беркута" и полицаев! Так здорово напалм на броне запылал! Я восстал, за свободу свою кровь проливал ... (с)" – лаконично написали музыканты на фейсбук-странице группы.

Сергей Притула

Украинский шоумен и участник событий Революции Достоинства продолжил свое дело после трагических событий на Майдане и стал волонтером. До сих пор он помогает военным на востоке Украины и обеспечивает их всем необходимым. В памятный день он пришел на Майдан Независимости вместе с сыном.

"Если забудем, если не отдадим должного событиям Революции Достоинства в процессах государства, если будем формировать патриотическое воспитание наших детей, не ставя в его центре фигуры Назара Войтовича или Устима Голоднюка, то тогда, действительно, "Небо упадет"! "Вечная память Героям Небесной Сотни !!!" – написал Притула в фейсбуке.