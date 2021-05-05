Діагноз не перепона: зірки, які доводять, що з інвалідністю можна жити яскраво

У світі існує стереотип: якщо людина має ваду, то вона не здатна нормально влаштуватись у соціумі. Багато хто страждає від цього, однак знаходяться й ті, які доводять інше. Ці люди показують, що жити з недоліками тіла можна, ба більше можна насолоджуватись цим життям наповну й підкорювати все нові й нові вершини. Серед таких сміливців є як і звичайні люди, так і знаменитості.

Відомо, що ідеалу не існує. До нього можна лиш наблизитись прикладаючи зусиль й "витесуючи" свої моральні цінності. День боротьби за права людей з інвалідністю створений, аби показати суспільствові, з якими проблемами щодня стикаються ці люди, як вони боряться, всміхаються світу, надихають інших й намагаються вести звичайний спосіб життя.

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Знаменитості, які живуть з інвалідністю

Сильвестр Сталлоне

Культовий американський актор Сильвестр Сталлоне отримав інвалідність ще при народженні. У матері артиста була ускладнена вагітність й під час пологів лікарі застосували щипці, аби майбутній кіноактор зміг народитись. Цей метод злегка зіпсував зовнішність Сильвестра Сталлоне, адже йому пошкодили нервові закінчення обличчя. Нижню частину лиця зірки, а саме щоку, губи та язик паралізувало. Проте, актор зміг зробити ці недоліки своєю "візитною карткою" й досі користується шаленою популярністю серед пошановувачів його творчості.



Сильвестр Сталоне / Фото Globallookpress

Нік Вуйчич

Мотиватор та проповідник Нік Вуйчич народився із рідкісним синдромом Тетра-Амелія. Через хворобу у чоловіка відсутні обидві руки й ноги (частково є одна стопа з двома пальцями, що дозволило Вуйчичу у подальшому навчитися ходити, плавати, кататися на скейті ). Австралієць їздить світом і збирає цілі стадіони тих, хто хоче послухати його мотиваційні промови.



Знаменитості з інвалідністю: Нік Вуйчич / Фото World Economic Forum

Відомо, що у підлітковому віці Нік Вуйчич хотів здійснити суїцид, адже не бачив сенсу продовжувати таке життя. Однак, він вирішив боротись й допомагати іншим своїм прикладом. Зараз чоловік написав низку книжок про свій життєвий шлях, веде активне життя, є коханим чоловіком і щасливим татусем чотирьох малюків.

Пітер Дінклейдж

Відомий актор Пітер Дінклейдж живе з ахондроплазією – захворюванням, при якому людина виростає не більше, ніж на 135 см. Чоловік почав свій акторський шлях з театрального гуртка католицької школи. Після закінчення профільного коледжу знімався в епізодичних ролях.



Зірки з інвалідністю: Пітер Дінклейдж /Фото Globallookpress

Сьогодні Дінклейдж відомий всьому світу за роллю Тіріона Ланністера у знаменитому серіалі "Гра престолів". За неї він отримав Золотий глобус і премію Еммі. Чоловік з гумором ставиться і до свого діагнозу, і до свого росту. Кінозірка стверджує, що це ніколи не заважало йому вести насичене життя.

Марлі Метлін

Кіноакторка Марлі Метлін доводить, що успіх прямо пов'язаний з бажанням діяти. Попри порушення слуху, жінка стала володаркою низки премій, таких як Золотий Глобус, Еммі, а також стала першою акторкою з вадою слуху, яка отримала Оскар. За кар'єрні досягнення Метлін була удостоєна власної зірки на Голлівудській Алеї слави.



Зірки з інвалідністю: Марлі Метлін /Фото Globallookpress

Андреа Бочеллі

Італійський оперний співак не раз зачаровував публіку своїм надзвичайним тенором й манерою виконання пісень. Проте, ще з дитинства Бочеллі мав проблеми зі здоров'ям й боровся із глаукомою. У 12-річному віці у голову майбутнього співака влучив футбольний м'яч і саме цей нещасний випадок позбавив маестро зору назавжди.



Зірки з інвалідністю: Андреа Бочеллі / Фото Афіша концерту Андреа Бочеллі

Та навіть втрата зору не згасила бажання співу й Андреа Бочеллі поїхав вчитися вокалу у відомого оперного співака – Франко Кореллі. У 1992 році запис з виступом Бочеллі почув Лучано Паваротті та вирішив допомогти артистові. Завдяки підтримці цього всесвітньо відомого тенора Бочеллі став виступати в Європі і одного разу дав концерт для Папи Римського.

Оксана Зубковська

Серед українців теж є ті люди, які живують з інвалідністю й дивують увесь світ силою свого духу. Наші спортсмени відомі дивовижними рекордами, високими досягненнями та численними медалями, які вони здобувають на змаганнях. Одною з таких є параолімпійка Оксана Зубковська. Легкоатлетка є триразовою паралімпійською чемпіонкою, рекордсменкою світу у стрибках у довжину серед спортсменів з вадами зору.



Оксана Зубковська / Фото з особистого архіву спортсменки

Жамель Деббуз

Популярний франко-марокканський комедійний актор отримав інвалідність у 14 років. Жамель Деббуз разом зі своїм другом був у метро, хлопці не помітили наближення потягу і він їх зачепив. Товариш актора загинув, а сам артист дуже пошкодив руку, в наслідок чого вона атрофувалась.



Зірки з інвалідністю: Жамель Деббуз / Фото Alberto Pizzoli

Пережити трагедію Деббузу допоміг реабілітаційний центр. Там він побачив людей, які повністю паралізовані і зрозумів, що повинен використати свій шанс на нове життя. Через два роки після нещасного випадку, Жамель почав зніматися у комедіях, а на початку 2000-х став улюбленцем публіки, зігравши у відомих французьких фільмах "Амелі" і "Ангел-А", "Астерікс та Обелікс: Місія Клеопатра".