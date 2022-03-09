День 14, – Ірина Федишин з дітьми плете сітки для військових
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Співачка Ірина Федишин залишається в Україні. Разом із синами вона допомагає військовим. Артистка долучилася до плетіння сіток.
Кожен українець намагається зробити все можливе для того, щоб хоча б якось допомогти військовим, які захищають українські землі від російських загарбників. Артисти долучилися до волонтерської діяльності.
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Ірина Федишин з дітьми плете сітки
Виконавиця опублікувала нові фото в інстаграмі. Вона разом із старшим сином Юрчиком плела маскувальну сітку для наших військових. Раніше артистка зазначала, що в час війни багато жінок опанували це ремесло. Не всі можуть бути на фронті зі зброєю в руках, однак кожен повинен робити все можливе для того, щоб наблизити Україну до перемоги.
День 14. Продовжуємо всі разом боротися. Слава Героям! Слава ЗСУ!
– наголосила Ірина.
Ірина Федишин з сином плете сітку / Фото з інстаграму співачки
Ірина Федишин плете сітку / Фото з інстаграму співачки
9 березня українці відзначають річницю з дня народження великого поета – Тараса Шевченка. Ірина Федишин у дописі опублікувала декілька фраз, які допомагають боротися за Україну.
- "Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла-червоніла…".
- "Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте".
- "Боріться – поборете, вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава, і воля святая".
- "Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу… отойді я
І лани і гори...".
- "Вогонь запеклих не палить".
- "Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, Роблять лихо з вами".
- "Не вмирає душа наша, Не вмирає воля".
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