Демонструє протест батькові: Брітні Спірс знову оголила груди – відео

Американська виконавиця Брітні Спірс робить перші кроки для звільнення від опікунства батька. Вона опублікувала нове відео, на якому позувала топлес. У мережі вважають, що так зірка протестує проти Джеймі.

Знаменита американська попспівачка Брітні Спірс продовжує виборювати право на самостійне життя. Після першого виступу в суді дописи артистки в інстаграмі змінилися. Тепер вона часто висловлюється про свою родину та опікунство, але продовжує оприлюднювати "меседжі", що спантеличують шанувальників.

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Нове провокативне відео Брітні Спірс

Виконавиця позувала перед камерою у своєму саду. Вона одягнула джинсові мінішорти, які розстібнула, показавши фігуру. Брітні Спірс знову позувала топлес, а оголені груди прикрила руками.

Зірка доповнила відвертий образ сріблястими тонкими браслетами на руках. Вона розпустила волосся й вклала його хвильками, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

Цього разу артистка не підписувала допис, але залишила емоджі у вигляді поцілунків.

Реакція мережі

Шанувальники розходяться у своїх думках щодо нового відвертого відео Брітні Спірс. Хтось вважає, що так батько намагається скомпрометувати доньку, адже він досі може контролювати її сторінки у соціальних мережах. Інші підозрюють, що таким чином вона демонструє протест, показує, що зовсім скоро здобуде бажану свободу: