Знаменитая американская поп-певица Бритни Спирс продолжает бороться за право на самостоятельную жизнь. После первого выступления в суде сообщения артистки в инстаграме изменились. Теперь она часто отзывается о своей семье и опекунстве, но продолжает обнародовать "месседжи", которые сбивают с толку поклонников.
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Новое провокационное видео Бритни Спирс
Исполнительница позировала перед камерой в своем саду. Она надела джинсовые мини-шорты, которые расстегнула, показав фигуру. Бритни Спирс снова позировала топлесс, а обнаженную грудь прикрыла руками.
Звезда дополнила откровенный образ серебристыми тонкими браслетами на руках. Она распустила волосы и уложила их волнами, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.
На этот раз артистка не подписывала сообщение, но оставила эмоджи в виде поцелуев.
Реакция сети
Поклонники расходятся в своих мнениях относительно нового откровенного видео Бритни Спирс. Кто-то считает, что так отец пытается скомпрометировать дочь, ведь он до сих пор может контролировать ее страницы в социальных сетях. Другие подозревают, что таким образом она демонстрирует протест, показывает, что совсем скоро обретет желаемую свободу:
- "Я озадачен";
- "Мы слышим тебя, мы видим тебя, мы поддерживаем тебя";
- "Я чувствую, что это публикует кто-то другой";
- "Освободите ее";
- "Это акт восстания, акт свободы, освободи свою внутреннюю натуру";
- "Живи своей жизнью, леди. Ты прекрасна";
- "Отлично выглядишь и чувствуешь себя свободной";
- "Королева свободы и любви".