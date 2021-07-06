Гаряча британка знає, як заводити публіку. На особистій сторінці в інстаграмі вона активно публікує спекотні літні фотографії, від яких божеволіють прихильники.

Спекотно У бюстгальтері та без трусиків: Демі Роуз розбурхала мережу новим фото

На одних з останніх знімків, які Демі поширила у своєму профілі, вона позувала на свіжому повітрі, лежачи на спортивному килимку. Увагу привернуло те, що зірка була повністю оголеною. Груди Роуз трішки прикрила руками, а пишні сідниці вирішила продемонструвати повністю.

Волосся вона зібрала у хвіст, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж. Ці кадри точно є одними з найвідвертіших, які модель коли-небудь оприлюднювала. На спекотній Ібіці вона неодноразово оголювалася, проте прикривала інтимні зони. Тепер улюблениця мільйонів вирішила показати усі форми свого розкішного тіла.



Повністю оголена Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Повністю оголена Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз